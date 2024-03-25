Вучич заявил, что Сербия «не вступит в НАТО никогда»

Вучич рассказал о попытках Запада убедить Сербию в пользе бомбардировок со стороны НАТО

Tекст: Антон Антонов

В Прокупле, где 24 марта 1999 года при авиаударе НАТО погибла первая жертва агрессии НАТО, состоялась церемония, посвященная 25-й годовщине трагических событий.

По словам Вучича, «в этом году больше, чем в предыдущие» Сербию пытаются убедить, что бомбардировки «были нужны» для ее движения «вперед, в будущее», передает РИА «Новости».

«А потом, в следующем предложении после того, как им жаль (погибших детей) Бояны, Милицы, Сани, говорят – уверены, что Сербия и Косово будут вместе смотреть в будущее», – рассказал он. Однако, по мнению Вучича, Запад хочет сказать другое: «Нам не жаль, мы свою грязную работу по расчленению Сербии выполнили».

«Никогда добровольно не признаем, чтобы отняли у нас Косово и Метохию, чтобы наша Сербия исчезла», – заверил он, добавив, что его страна «не вступит в НАТО никогда».

Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.