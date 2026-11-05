Бастрыкин затребовал доклад по делу о памятниках бойцам СВО в Приамурье

В Амурской области возбудили дело о повреждении памятников бойцам СВО

Tекст: Катерина Туманова

"В средствах массовой информации сообщается о повреждении памятников погибшим участникам специальной военной операции на кладбище в городе Свободном. Отмечается, что неизвестные лица повредили надмогильные сооружения на воинских захоронениях», – сообщает Max-канал Следственного комитета России.

По данному факту региональные следственные органы возбудили уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Председатель ведомства поручил руководителю областного следственного управления представить подробный доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре полиция начала поиски повредивших могилы участников спецоперации вандалов в Приморском крае. В сентябре злоумышленники осквернили захоронения бойцов на кладбище в алтайском селе Родино. Летом следователи возбудили уголовное дело после сообщений о вандализме на Вологодском кладбище в Архангельске.