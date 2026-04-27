Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.0 комментариев
Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.
Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.
«Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.
Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.
В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.
Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.