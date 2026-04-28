«Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.0 комментариев
Минфин сообщил о полном обеспечении приоритетов бюджета России на 2025 год
Минфин подготовил законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 год: такие приоритетные направления, как социальная поддержка граждан, укрепление безопасности и обеспечение технологического лидерства, получили необходимое финансирование, сообщает министерство.
В материалах ведомства уточняется, что все приоритетные направления получили необходимое финансирование, включая социальную поддержку уязвимых категорий граждан, укрепление безопасности, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
В частности, были проиндексированы социальные выплаты и пособия для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других получателей льгот, всего более 15,9 млн человек, а также страховые пенсии. Материнский капитал был проиндексирован на фактическую инфляцию, им воспользовались около 2 млн семей. Особое внимание было уделено адресной поддержке семей с детьми: в рамках единого пособия помощь получили более 10 млн человек.
Более 540 тыс. семей с детьми получили кредиты на улучшение жилищных условий, включая субсидирование процентной ставки льготной ипотеки. Порядка 109 тыс. многодетных семей получили единовременные выплаты на частичное погашение ипотеки.
В 2025 году продолжилась поддержка регионов: объем межбюджетных трансфертов составил 3,9 трлн рублей, что на 5,5% выше показателя 2024 года. По итогам 2024 года доходы федерального бюджета достигли около 37,3 трлн рублей, расходы – 42,9 трлн рублей, дефицит составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Минфин отметил, что бюджет исполнен с первичным структурным дефицитом 1,2% ВВП, кассовое исполнение составило 98,9% к сводной росписи.
Напомним, накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил о росте госдолга регионов до 3,5 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин согласился с идеей «Единой России» отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.