Президент Конго назвал встречу с Путиным продуктивной

Tекст: Дарья Григоренко

«В среду, 29 апреля, у меня состоялся продуктивный обмен мнениями с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Мы подтвердили общую приверженность вывести сотрудничество наших стран на новые высоты на благо наших народов», – отметил Сассу-Нгессо, передает ТАСС.

Как сообщает агентство ADIAC, этот визит стал первой зарубежной поездкой президента Конго после его победы на мартовских выборах. Во время переговоров Сассу-Нгессо выразил готовность принять совместную программу сотрудничества с Россией сроком на три года.

Президент Конго также подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии двусторонних связей в таких сферах, как экономика, образование и подготовка квалифицированных национальных кадров. Отмечается, что это уже девятый визит Сассу-Нгессо в Россию в постсоветский период, а впервые он посетил Москву в качестве главы государства еще в советское время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.