Axios: Командование США представит Трампу новые планы операции против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представит американскому лидеру варианты возможных действий против Тегерана, передает портал Axios.

Ожидается также присутствие председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

По данным источников издания, CENTCOM подготовило план краткосрочных и мощных ударов по иранской инфраструктуре. Цель таких действий – вывести переговоры по ядерной программе из тупика и заставить Тегеран проявить гибкость. Другой вариант предполагает взятие под контроль части Ормузского пролива для восстановления коммерческого судоходства, что может потребовать привлечения сухопутных сил.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения операции спецназа для захвата иранских запасов высокообогащенного урана. При этом президент США ранее отмечал: «Я считаю военно-морскую блокаду Ирана несколько более эффективной, чем бомбардировки».

В настоящее время Вашингтон рассматривает блокаду как основной рычаг давления, однако военный сценарий не исключен, если Тегеран откажется идти на уступки. Американские военные также анализируют риски ответных действий Ирана против сил США в регионе в случае введения блокады. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

