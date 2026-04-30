    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасёт от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 11:37 • Новости дня

    Axios: Командование США представит Трампу новые планы операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США рассмотрит новые сценарии военных действий против Тегерана, включая мощные удары по инфраструктуре для выхода из переговорного тупика.

    Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представит американскому лидеру варианты возможных действий против Тегерана, передает портал Axios.

    Ожидается также присутствие председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

    По данным источников издания, CENTCOM подготовило план краткосрочных и мощных ударов по иранской инфраструктуре. Цель таких действий – вывести переговоры по ядерной программе из тупика и заставить Тегеран проявить гибкость. Другой вариант предполагает взятие под контроль части Ормузского пролива для восстановления коммерческого судоходства, что может потребовать привлечения сухопутных сил.

    Кроме того, обсуждалась возможность проведения операции спецназа для захвата иранских запасов высокообогащенного урана. При этом президент США ранее отмечал: «Я считаю военно-морскую блокаду Ирана несколько более эффективной, чем бомбардировки».

    В настоящее время Вашингтон рассматривает блокаду как основной рычаг давления, однако военный сценарий не исключен, если Тегеран откажется идти на уступки. Американские военные также анализируют риски ответных действий Ирана против сил США в регионе в случае введения блокады. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Игорь Юшков допустил вероятность новых американских ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

    Президент США пригрозил Тегерану возобновлением военных действий ради заключения мирного соглашения.

    Американский лидер рассматривал варианты ограниченных бомбардировок для выхода из переговорного тупика.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран пригрозил Вашингтону беспрецедентными военными мерами в случае продолжения попыток ограничить судоходство в регионе.

    Иран намерен жестко отреагировать на действия американского флота, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV. По данным источников, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия США необходимо дать «карающий ответ».

    Отмечается, что ранее армия осознанно проявляла сдержанность ради возможности дипломатического урегулирования конфликта. Теперь же военное руководство готово применить практические и беспрецедентные меры в случае продолжения морской блокады со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана. ВМС США перехватили в Аравийском море связанный с поставками иранских энергоносителей танкер. Советник председателя парламента исламской республики Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Соединенных Штатов.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    30 апреля 2026, 04:57 • Новости дня
    США предложили коалицию для возобновления судоходства в Ормузе
    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США продвигает создание альянса Maritime Freedom Construct для обмена разведданными и обеспечения соблюдения санкций в зоне Ормузского пролива.

    Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. Издание пишет, что инициатива описана в дипломатической телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник в посольства США.

    «Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему», – цитирует WSJ документ. В телеграмме отмечается, что возглавляемая США коалиция должна обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

    По данным газеты, MFC станет совместным проектом Госдепартамента и Центрального командования вооруженных сил США. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено уточнять у иностранных коллег готовность стать «дипломатическим и/или военным партнером».

    Ранее ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон утверждает, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили за проход Тегерану. Власти Ирана о введении такой платы не объявляли, но говорили о планах ее установить.

    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    WP: Авианосец «Джеральд Форд» вскоре покинет Ближний Восток
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский военный корабль «Джеральд Форд» завершает миссию после рекордных 309 дней непрерывного плавания и возвращается домой из-за серии серьезных технических поломок на борту, сообщает газета Washington Post.

    Участвовавший в операции против Ирана корабль ВМС США покинет регион в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    «Авианосец «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни», – пишет The Washington Post. Издание отмечает, что судно установило абсолютный рекорд среди современных американских авианосцев, находясь на плаву 309 дней.

    Длительное плавание негативно сказалось на техническом состоянии корабля. На борту регулярно происходили различные происшествия и аппаратные сбои.

    По информации The New York Times, в марте экипажу потребовалось более 30 часов на тушение пожара в прачечной. Кроме того, в конце февраля The Wall Street Journal писала о системных неполадках в вакуумной канализации судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец установил новый рекорд по длительности боевого дежурства.

    После ремонта на Крите боевой корабль прибыл на якорную стоянку в хорватском Сплите.

    Экипажу судна понадобилось более суток для полной ликвидации возникшего на борту пожара.

    29 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Шеф Пентагона решил объяснить Конгрессу причины войны с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министру обороны США Питу Хегсету на слушаниях в Конгрессу предстоит объяснить, почему конфликт с Ираном зашел в тупик при продолжающейся блокаде Ормузского пролива.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступит в среду перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы объяснить конгрессменам причины и ход войны с Ираном, сообщает «Российская газета».

    Ожидается, что глава Пентагона ответит на вопросы законодателей на фоне затянувшегося конфликта и экономических последствий для обычных американцев. Конгрессвумен-демократ Мэгги Гудлендер заявила: «Пора ему ответить за войну».

    С начала войны, которая началась 28 февраля, Хегсет подвергся масштабной критике как со стороны демократов, так и республиканцев за недостаток информации и отсутствие консультаций с Конгрессом. Несмотря на продление режима прекращения огня, переговоры с Тегераном зашли в тупик, а Иран блокирует Ормузский пролив, в то время как США объявили блокаду иранских портов и впервые за два десятилетия развернули в регионе три авианосца.

    Методы Хегсета вызвали шесть попыток голосования за его отставку, но ни одна не имела успеха. Демократы также безуспешно пытались ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Более десятка конгрессменов призвали к расследованию гибели шести американских солдат в Кувейте, обвинив министра в сокрытии обстоятельств атаки.

    Всего с начала конфликта погибли 13 американских военнослужащих, ранены 400. Законодатели намерены также обсудить запрос Белого дома об увеличении оборонного бюджета США на 42%, до 1500 млрд долларов к 2027 году, опасаясь истощения стратегических вооружений и роста финансовой нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы-демократы потребовали провести открытые слушания с Питом Хегсетом по причинам военных ударов по Ирану.

    Глава Пентагона неприятно удивился масштабам ответных атак Тегерана по американским целям в регионе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоверие к информации оборонного ведомства о сокращении запасов ракет.

    30 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили два связанных с Ираном нефтяных танкера, передает Bloomberg.

    Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Министерство юстиции уже запустило процесс конфискации, однако детали процедуры и дальнейшая судьба судов пока не раскрываются из соображений безопасности.

    Американские военные поднялись на борт танкеров Tifani и Phonix (также известного как Majestic X) на прошлой неделе недалеко от Шри-Ланки. После этого суда продолжили движение по Индийскому океану, несколько раз меняя курс. Действия США являются частью кампании «Операция Экономическая ярость», объявленной президентом Дональдом Трампом 12 апреля для усиления давления на Тегеран.

    Министр финансов Скотт Бессент заявил, что блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть. «Мы думаем, что иранские хранилища скоро будут заполнены. Им придется начать консервировать свои скважины, что приведет к постоянным проблемам», – отметил он в интервью Fox Business.

    Конфискация нефти с иранских судов станет эскалацией экономического наступления администрации Трампа. Подобный механизм уже применялся ранее: в конце февраля Минюст США подал иск об изъятии почти двух млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции. Аналогичные меры принимались в 2023 и 2021 годах, а также в отношении судов, направлявшихся в Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады.

    ооруженные силы США провели операцию по перехвату судна Majestic X с иранской нефтью в Индийском океане.

    Ранее американские военные задержали танкер Tifani в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    29 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    NBC: В Белом доме обсудили изменение военного присутствия США в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США и его команда по национальной безопасности обсуждали на встрече в Белом доме возможные изменения американского военного присутствия в Ормузском проливе, сообщил канал NBC.

    По информации NBC, в понедельник в ситуационной комнате Белого дома Трампу представили различные варианты действий военных в регионе, передает РИА «Новости».

    Как отмечает телеканал, на обсуждении звучал вопрос, должно ли измениться военное присутствие США в Ормузском проливе – или увеличиться, или уменьшиться – и должны ли военные стать более агрессивными в проведении операций в этом месте.

    Источники NBC подчеркивают, что окончательного решения по изменению стратегии в Ормузском проливе Трамп пока не принял.

    Ранее Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива.

    30 апреля 2026, 01:28 • Новости дня
    Reuters: Разведывательный БПЛА уничтожили рядом с посольством США в Багдаде

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, совершавший полет в непосредственной близости от американской дипломатической миссии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Разведывательный беспилотник был уничтожен неподалеку от американского посольства в Багдаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентства Reuters.

    «Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит», – отмечается в сообщении информационного агентства.

    Для успешного перехвата летательного аппарата потребовалась совместная работа двух стран. Уточняется, что при нейтрализации воздушной цели были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал штаб иракской разведывательной службы в Багдаде.

    До этого американское посольство в иракской столице подверглось ударам дронов.

    В начале марта у здания дипмиссии Соединенных Штатов сработали системы противовоздушной обороны.

    29 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза

    Tекст: Вера Басилая

    Шестеро членов экипажа иранского контейнеровоза, задержанного американскими военными в Оманском заливе, вернулись в Иран, ещё 22 моряка остаются на судне, сообщило агентство Tasnim.

    Власти Ирана добились освобождения шести членов экипажа иранского контейнеровоза, который был задержан военными США в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Все освобожденные иранцы уже находятся на территории республики. Власти Ирана продолжают работать над возвращением еще 22 граждан страны, остающихся на борту судна.

    Как сообщает агентство Tasnim, контейнеровоз под иранским флагом был перехвачен 20 апреля военными США по пути в иранский порт. Центральное командование ВС США заявило, что действия были предприняты для обеспечения блокады портов Ирана. По их словам, после отказа экипажа подчиниться требованиям, американский эсминец нанес повреждения машинному отделению, а затем на борт поднялись морские пехотинцы США.

    Ранее президент США заявил о перехвате иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американские военные взяли под контроль торговое судно после обстрела машинного отделения.

    МИД Ирана потребовал немедленно освободить экипаж корабля Touska.

    30 апреля 2026, 05:17 • Новости дня
    Bloomberg: США захотели ударить гиперзвуковой ракетой по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил, сообщили источники.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось с запросом о переброске гиперзвукового комплекса Dark Eagle на Ближний Восток.

    Это оружие может быть использовано для потенциального удара по иранским объектам, сказали собеседники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    «В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем», – подчеркивается в публикации.

    Окончательное решение по инициативе американских военных пока не принято.

    В случае одобрения запроса это будет первый случай боевого развертывания гиперзвукового оружия США. Авторы материала уточняют, что ракета Dark Eagle еще не прошла полный цикл подготовки к применению в реальных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    @ Schoening/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    30 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Иране предсказали взлет цен на нефть до 140 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская блокада исламской республики неминуемо спровоцирует резкий скачок мировых цен на нефть вплоть до 140 долларов за баррель, заявил спикер иранского однопалатного парламента (Меджлиса) и глава делегации в переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф.

    Подобный сценарий развития событий озвучил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

    «Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады и довели цены на нефть до 120 долларов и выше. Следующая остановка – 140 долларов», – написал политик в соцсети.

    Глава делегации на переговорах с Вашингтоном также добавил, что ключевая проблема американских властей кроется в самом их мышлении.

    Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. Спустя 40 дней боевых действий, унесших жизни 3375 граждан исламской республики, глава Белого дома 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии.

    Встреча представителей Тегерана и Вашингтона 11 апреля в Исламабаде не принесла результатов из-за серьезных противоречий. Впоследствии 21 апреля американский лидер сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. Однако иранская сторона отказалась признавать одностороннее решение США, пообещав действовать исключительно в собственных национальных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил своим советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран для остановки экспорта нефти.

    Глава Белого дома ранее допустил разрушение иранских нефтепроводов в течение трех дней из-за ограничений.

    30 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Посол Ирана сообщил о поражении США в конфликте с Тегераном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты потерпели неудачу в конфликте с Ираном и предпринимают попытки компенсировать свои потери за столом переговоров, заявил посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.

    Как заявил посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур, США потерпели поражение в конфликте с Ираном и сейчас пытаются отыграть свои потери за столом переговоров, передает ТАСС.

    По его словам, «Соединенные Штаты проиграли не только на поле боя, но и в глобальном масштабе – в мировой экономике, энергетическом секторе и валютной сфере».

    Дипломат считает, что после неудач в этих сферах Вашингтон теперь стремится добиться выгодных для себя решений с помощью дипломатических механизмов. Он отметил, что такой подход связан с желанием США компенсировать стратегические потери.

    Фердоуси Пур подчеркнул, что после серии актов агрессии против Ирана Тегеран имеет все основания пересмотреть существующий формат взаимодействия с оппонентами. По его словам, в нынешней ситуации республика может напрямую требовать выполнения собственных условий от противоположной стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны.

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив для прекращения боевых действий.

    Иранский министр запланировал визит в Москву для обсуждения конфликта с США и Израилем.

    Воронежская область подверглась самой массированной атаке дронов в 2026 году
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    Disney+ купила права на Лигу чемпионов
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезы. Но разговор между ними состоялся серьезный – о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации