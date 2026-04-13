WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану

Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.
Wall Street Journal сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
Глава Белого дома Дональд Трамп может возобновить атаки на Иран, пишет Wall Street Journal.
Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, а также блокаду Ормузского пролива как одну из мер для выхода из тупика в мирных переговорах, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
В материале отмечается: «Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах».
По данным издания, президент США рассматривал эти варианты спустя несколько часов после встречи делегаций Вашингтона и Тегерана в Пакистане. Американские военные могут начать бомбардировки, однако источник подчеркивает, что такой сценарий менее вероятен из-за нежелания Трампа участвовать в затяжных конфликтах.
Накануне американский лидер объявил о блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что вооруженные силы США будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим стратегически важным маршрутом.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что после переговоров на прошлых выходных серьезных подвижек по ключевым вопросам достичь не удалось. По его словам, встреча прошла в атмосфере недоверия, и заключения сделки никто не ожидал.
Ранее стало известно, что обсуждались вопросы, связанные с Ормузским проливом, ядерной программой, репарациями, санкциями и завершением конфликта. По данным телеканала Press TV, Тегеран представил «разумные предложения», и теперь следующий шаг ожидается от Вашингтона. Место и дата нового раунда переговоров пока не определены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.
