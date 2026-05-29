В Иране заявили о полном контроле за судоходством в Ормузским проливе
Тегеран перевел управление судоходством в стратегически важном регионе Ормузского пролива на постоянную основу, призвав соседние государства и Вашингтон смириться с новой реальностью, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
«Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер», – сказал Азизи РИА «Новости»..
Парламентарий посоветовал американским властям отказаться от иллюзий относительно краткосрочности принятых мер и добавил, что странам региона также придется принять новые реалии и действовать согласно иранским правилам.