    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня

    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива

    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    26 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Названы темы переговоров Аракчи в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.

    «В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.

    Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    26 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    ВМС США задержали судно с иранской нефтью в Аравийском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные сообщили о перехвате в Аравийском море судна Sevan, связанного с поставками иранских энергоносителей, и его возвращении в Иран под сопровождением, пишет Bloomberg.

    Военно-морские силы США перехватили судно, связанное с Ираном, в Аравийском море, сообщает Bloomberg. По данным Центрального командования США, операция прошла в рамках блокады иранского экспорта энергоресурсов, инициированной администрацией Дональда Трампа.

    Танкер M/V Sevan, принадлежащий и управляемый компанией Anka Energy & Logistics Co из Дубая, был одним из 19 судов, которые накануне попали под санкции Минфина США. Эти суда обвиняют в транспортировке нефти, газа, пропана и бутана из Ирана на зарубежные рынки на сумму в миллиарды долларов.

    В субботу к судну был направлен американский военный вертолет, после чего экипаж Sevan по требованию США развернул судно и под конвоем начал возвращение в Иран. Танкер отслеживали на подходе к Ормузскому проливу, и ранее он уже перевозил иранские грузы.

    Центральное командование США уточняет, что операции по блокаде и перенаправлению судов продолжаются: с момента введения мер удалось развернуть 37 судов, прибывающих или покидающих иранские порты.

    Ранее в этот же день Дональд Трамп отменил визит своих главных переговорщиков в Пакистан, где планировались обсуждения возможного соглашения с Ираном, что ставит под вопрос перспективы перемирия между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили тридцать семь судов в рамках морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт перехвата сухогруза TOUSKA в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения экипажа.

    26 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    ВМС КСИР задержали два судна при попытке скрытно пройти Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Морские силы Корпуса стражей исламской революции остановили два нарушивших правила навигации корабля, направлявшихся через стратегически важную акваторию.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пресекли попытку скрытного прохода двух связанных с Израилем судов через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Нарушители пытались тайно покинуть акваторию.

    «Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом MSC-FRANCESCA, а также EPAMINODES, которые... имели целью скрытый выход из пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Отмечается, что задержанные корабли осуществляли движение без необходимого разрешения. При этом они неоднократно игнорировали нормы морского права и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии.

    Неделей ранее Тегеран заблокировал движение судов через Ормузский пролив до полного снятия американской блокады.

    До этого Корпус стражей исламской революции запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    26 апреля 2026, 16:02 • Новости дня
    Япония получила первую партию американской нефти в обход Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Первое судно США доставило более 140 тыс. килолитров сырья для нефтеперерабатывающего завода в префектуре Тиба на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в Соединенных Штатах топливом, передает РИА «Новости». Японское предприятие Cosmo Oil приобрело партию еще в марте из-за фактического перекрытия Ормузского пролива. Корабль прошел через Панамский канал и успешно завершил маршрут в воскресенье.

    На борту находится свыше 140 тыс. килолитров нефти. С 27 апреля сырье начнут перекачивать по подводному трубопроводу на предприятие в городе Итихара. Это первый подобный случай импорта после эскалации вокруг Ирана.

    Власти и энергетические компании страны планируют активно расширять альтернативные каналы поставок. По оценкам профильного министерства, в мае объем ввоза американской нефти увеличится примерно в четыре раза по сравнению с показателями 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии запланировали нарастить импорт нефти из США.

    Движение коммерческих судов через Ормузский пролив почти полностью прекратилось.

    Американские военные перенаправили десятки кораблей в рамках морской блокады Ирана.

    26 апреля 2026, 18:21 • Новости дня
    Число жертв израильских ударов в Ливане с начала марта превысило 2,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала марта в результате атак со стороны Израиля на ливанскую территорию погибли свыше 2,5 тыс. граждан, еще несколько тысяч получили ранения.

    Более 2,5 тыс. человек стали жертвами израильских атак в Ливане, начиная с 2 марта текущего года, передает РИА «Новости».

    «С 2 марта по 26 апреля в ходе израильской войны против Ливана погибли 2509 человек, ранения получили 7755», – говорится в официальной сводке ливанского министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки израильских беспилотников на юге Ливана погибли четыре человека.

    Власти ближневосточной республики выступили за продление режима прекращения огня.

    В середине апреля количество жертв массированных атак превысило две тысячи человек.

    26 апреля 2026, 23:29 • Новости дня
    Дрон «Хезболлы» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время спасательной операции на юге Ливана беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом, пострадавших не зафиксировано.

    Об атаке беспилотника «Хезболлы» на вертолет Армии обороны Израиля при эвакуации раненых солдат из южного Ливана сообщила газета Maariv, передает РИА «Новости».

    Беспилотник взорвался в нескольких метрах от военных, когда вертолет занимался эвакуацией пострадавших, в том числе после столкновения, при котором погиб сержант ЦАХАЛ Идан Фукс.

    Кадры атаки были опубликованы в социальных сетях: на видео показаны действия спасателей и момент взрыва дрона, после чего вертолет израильских сил срочно покинул место происшествия.

    Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели сержанта Идана Фукса и ранении еще нескольких военнослужащих в результате атаки «Хезболлах» на юге Ливана.

    С момента обострения конфликта общее число потерь израильских военных в Ливане достигло 16 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила более 15 боевиков шиитского движения на юге Ливана за минувшие выходные.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после этого распоряжения.

    26 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    NYT: Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на иранские государственные СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи вновь посетит Исламабад, где Пакистан выступает посредником на переговорах по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

    Переговоры оказались под угрозой срыва в субботу, когда Дональд Трамп неожиданно отменил визит своих ключевых советников, в том числе спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Сам Трамп объяснил это тем, что «иранцы будут тратить время американцев впустую», хотя позднее отметил, что Иран предложил новые условия для обсуждения. На данный момент не ясно, когда и вернутся ли американские переговорщики в Исламабад.

    По мнению аналитиков, ни США, ни Иран не заинтересованы в затягивании войны, но согласовать условия долгосрочного мирного соглашения пока не удается. Трамп неоднократно угрожал нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана, стремясь вынудить его лидеров принять американские условия, однако каждый раз давал Тегерану отсрочку для продолжения переговоров.

    Американский президент также заверял, что Иран согласился на большинство требований США по окончанию конфликта, начавшегося с совместной атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Тегеран категорически опровергает такие заявления и настаивает на собственных условиях перемирия.

    Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США. Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.

    27 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Nikkei 225 побил исторический максимум на Токийской бирже

    Tекст: Денис Тельманов

    На торгах в понедельник индекс Nikkei 225 достиг нового исторического максимума, поднявшись выше отметки 60755 пунктов, с приростом в 1,74%.

    Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже установил новый исторический максимум, достигнув отметки 60755 пунктов, сообщает РИА «Новости». Предыдущий рекорд в 60013,98 пунктов, поставленный 23 апреля, продержался всего один рабочий день.

    Рост индекса на 1,74% эксперты связывают с позитивными новостями о возможном урегулировании на Ближнем Востоке.

    По информации СМИ, Иран передал США новое предложение, касающееся открытия Ормузского пролива и окончания военного конфликта, при этом вопросы по ядерной сделке отложены на более поздний срок.

    Предложение Тегерана подразумевает либо продление режима прекращения огня, либо достижение окончательного урегулирования кризиса. Эти ожидания способствовали заметному подъему настроения на японском рынке акций.


    27 апреля 2026, 07:14 • Новости дня
    FESCO сообщила о перегрузке африканских портов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Георгий Ремизов.

    Ремизов заявил, что основная сложность при организации морских перевозок в страны Восточной и Южной Африки сейчас заключается в перегруженности местных портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Он рассказал, что эскалация ситуации привела к перенаправлению судов из традиционных логистических центров в ОАЭ и Омане в африканские порты. Это увеличило нагрузку на инфраструктуру и привело к росту времени обработки судов.

    По словам Ремизова, сейчас основные сложности для перевозчиков касаются именно перегруженности портовой инфраструктуры Восточной и Южной Африки, что влияет на расписание движения судов. «На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме», – сообщил он.

    Собеседник агентства отметил, что несмотря на сложившиеся трудности, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки быстро адаптируются к изменяющимся условиям. FESCO продолжает работу по развитию перевозок не только по уже существующим маршрутам, но и вскоре планирует расширять присутствие в других странах Африки.

    Ремизов подчеркнул, что для FESCO африканское направление остается одним из приоритетных, и компания намерена укреплять свои позиции, в том числе на рынках Кении и ЮАР, повышая эффективность сервисов. Он отметил системную работу по развитию перевозок между портами Момбаса и Дурбан с Новороссийском и Петербургом.

    Компания «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» с конца 2024 года начала регулярные перевозки между портом Момбаса в Кении и Новороссийском, а с июня 2025 года запустила аналогичный сервис между портом Дурбан в ЮАР, Новороссийском и Петербургом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Компания Maersk приостановила проходы контейнеровозов через Ормузский пролив. Китайский оператор COSCO Shipping закрыл новые бронирования на рейсы в страны Ближнего Востока.

    27 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Аракчи заявил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Исламабад на прошлой неделе договорились продолжить совместную работу, уделив внимание условиям дальнейших переговоров и анализу предыдущих встреч, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Последний раунд переговоров между Ираном и Пакистаном прошёл успешно, передает ТАСС. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи после возвращения из Исламабада, где на прошлой неделе прошли консультации.

    По словам министра, стороны провели «хорошие консультации» и обсудили направления и условия для продолжения переговоров. Аракчи также отметил, что проанализированы итоги предыдущих встреч и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Его заявление транслировалось в телеграм-канале министра после прибытия делегации Ирана в Россию. Подробности обсуждаемых вопросов не раскрываются, но обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога.

    Иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.

    Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном.

    Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

    27 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник ВМС США заметили над Персидским заливом

    Tекст: Вера Басилая

    Американский беспилотник MQ-4C Triton, запущенный с территории Иордании, патрулирует воздушное пространство над Персидским заливом на высоте около 10 километров, следует из полетных данных.

    Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США осуществляет патрулирование над водами Персидского залива, передает РИА «Новости».

    По данным издания, аппарат, созданный компанией Northrop Grumman, включил транспондер вечером воскресенья, находясь на высоте около 10 километров над территорией Иордании.

    Около часа ночи по московскому времени дрон с позывным OVRLD1 достиг вод Персидского залива и, по состоянию на 8.40 мск, патрулировал акваторию южнее побережья Ирана. Место вылета и конечный пункт назначения беспилотника не раскрываются.

    Ранее американский беспилотник-разведчик совершил полет над Персидским и Оманским заливами.

    До этого Иран уничтожил аналогичный аппарат ВМС США стоимостью 240 млн долларов.

    В марте стратегический дрон приблизился к району иранской атомной электростанции Бушер.

    27 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Аракчи сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что намерен обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о планах провести переговоры в России по вопросу конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Тегеран и Москва традиционно проводят тесные консультации по всем ключевым региональным и международным вопросам.

    Аракчи отметил, что из-за «навязанной войны» между странами встречи были приостановлены, но сейчас появилась возможность восстановить диалог.

    «Эту возможность мы используем для обсуждения развития ситуации, связанной с войной, мы обсудим текущую обстановку. Естественно, нужно провести и необходимую координацию», – заявил министр в своем Telegram-канале.

    В ходе визита Аракчи намерен уделить особое внимание развитию ситуации вокруг конфликта Ирана с США и Израилем, а также обсудить координацию действий с российской стороной.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Посол Тегерана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу дипломата с президентом России Владимиром Путиным.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    Центробанк пошел на компромисс с инфляцией

    Банк России опустил ключевую ставку на полпроцента – до 14,5% годовых. Хотя обсуждался вариант сохранить ставку на уровне 15% и не предпринимать никаких действий. Почему регулятор все-таки решился на восьмое подряд снижение ставки и что его все еще сдерживает от более решительных шагов? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

