В КСИР заявили об ударе по базе США Аль-Азрак в Иордании

Tекст: Катерина Туманова

«Новая волна ракет запущена из Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько минут назад нанес ракетный удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании. В Иордании слышны многочисленные мощные взрывы», – сказано в серии сообщении.

По телеканала Press TV, КСИР осуществил атаку дронов на силы 5 флота США в Бахрейне.

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2.30 (2.00 мск) в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», – приводит РИА «Новости» заявление КСИР.

При этом США завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache, о чем сообщило Центрально командование ВС США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Глава МИД Ирана Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.