Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Путин сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана подчеркнул, что глава Верховного суда республики Федор Щукин, чья кандидатура одобрена на пост главы региона, в случае вступления в должность будет продолжать курс, начатый Сергеем Меликовым и его предшественниками.
«Федор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор – и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию, в том числе и депутаты парламента республики должны будут оценивать его работу», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.