    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Песков назвал главный приоритет парада Победы
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    16 комментариев
    30 апреля 2026, 20:52 • Новости дня

    Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о визите в учебный центр Ленинградского военного округа.

    В аккаунте в Max он опубликовал видеоролик, снятый во время посещения центра.

    В своей речи Медведев подчеркнул, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам станут основой военной элиты России.

    «Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку – скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, – все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна», – сказал он.

    В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    Комментарии (31)
    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно

    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Комментарии (13)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    Бутягин рассказал, как принял сотрудниц ABW Польши за гостей ресторана

    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    Комментарии (3)
    29 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Росстат назвал отрасль с самыми высокими средними зарплатами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату среди всех отраслей экономики России, сообщили в Росстате.

    Средняя заработная плата в отрасли производства табачных изделий составила 354 971 рублей в месяц по итогам февраля 2026 года. Это самый высокий показатель среди всех отраслей, согласно опубликованным данным Росстата, отмечает ТАСС.

    В сообщении указывается, что средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей была зафиксирована только в нескольких сферах. К ним относятся добыча нефти и природного газа, деятельность воздушного и космического транспорта, сферы информации и связи, а также финансовая и страховая отрасли.

    В остальных секторах экономики средний уровень дохода оказался заметно ниже, чем у работников табачной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. В 2025 году наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сферах разработки программного обеспечения и переработки полезных ископаемых. При этом ранее сообщалось, что автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией России 2026 года.


    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    Комментарии (7)
    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ

    В Туапсе восстановили подачу газа после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Туапсе вновь подали газ в микрорайон Грознефть после атаки беспилотника ВСУ, из-за которой временно приостанавливали подачу топлива, сообщили власти города.

    Газоснабжение в Туапсе Краснодарского края полностью восстановлено после атаки беспилотников ВСУ. Об этом глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в ходе пожара, возникшего после атаки, для безопасности была перекрыта газовая труба, снабжавшая часть жителей микрорайона Грознефть.

    «Сегодня газоснабжение возобновлено», – отметил Бойко в своем сообщении. Он добавил, что сейчас в городе продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

    Ранее в среду в Туапсе удалось возобновить подачу электричества для более 400 абонентов, но еще 130 потребителей остаются без света.

    Кроме того, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль после пожара на НПЗ, возникшего из-за атаки БПЛА, однако рисков для здоровья жителей нет. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для поэтапного вовлечения граждан России в террористическую деятельность, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», – предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно поступающей информации, украинские структуры целенаправленно воздействуют на российскую молодежь через мессенджер Telegram. В ФСБ подчеркивают, что речь идет о втягивании в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против сотрудников Роскомнадзора, который осуществляет блокировку подобных ресурсов.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН.

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Песков заявил, как Москва сможет повлиять на Зеленского

    Песков: Москва сможет повлиять на Зеленского достижением целей СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    Комментарии (4)
    30 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Новак объяснил перенос поставок нефти Казахстана с «Дружбы»

    Новак: Нефть Казахстана перенаправили с «Дружбы» из-за повреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан перенаправил поставки нефти с нефтепровода «Дружба» на альтернативные маршруты из-за технических ограничений и повреждений инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

    По его словам, причиной стали атаки украинских военных на объекты нефтепроводной инфраструктуры, что привело к повреждению станций и ограничило возможности прокачки, передает ТАСС.

    «В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что для казахстанской нефти уже найдены альтернативные маршруты поставок, что позволяет избежать потерь в объемах экспорта.

    Вице-премьер добавил, что на данный момент нефтеперерабатывающий завод в Шведте в Германии не получает нефть по трубопроводу «Дружба».

    На прошлой неделе Новак объявил о перенаправлении казахстанской нефти на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проект приказа Минтруда предусматривает сокращение срока перераспределения квот на иностранных сотрудников с шести до трех месяцев после выделения, говорится на сайте ведомства.

    Минтруд России предложил ужесточить правила привлечения иностранных работников из визовых стран, сообщает пресс--служба ведомства. В министерстве пояснили, что срок, по истечении которого регионы смогут перераспределять квоты на иностранную рабочую силу, сократят с шести до трех месяцев, если работодатель не оформил необходимые разрешения на сотрудника.

    Сейчас по закону регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если тот не обратился за разрешительными документами в течение полугода после получения квоты. При этом квоты предоставляются только после подтверждения предприятиями невозможности закрыть вакансии силами местных специалистов.

    Как отметил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин, «сокращение срока будет работать на то, чтобы привлечение иностранных работников использовать исключительно в ситуации, когда внутренних резервов для удовлетворения потребности нет». Он пояснил, что это позволит быстрее перераспределять невостребованные квоты между работодателями, которым действительно нужны сотрудники, а регионы смогут оперативнее реагировать на изменения на рынке труда.

    Для 2026 года утвержденная квота составляет 278,9 тыс. разрешений, что составляет менее 0,4% от общего числа занятых в России. Часть квоты предназначена для продления разрешений уже работающим иностранцам, поэтому речь идет не только о новых сотрудниках.

    Формирование квот происходит на основе заявок работодателей, которые затем проходят согласование на региональном и федеральном уровнях с участием представителей ведомств, включая МВД, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие. Проект приказа Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд ранее сообщал, что самые высокие оклады для иностранных работников в России зафиксированы на руководящих постах, ежемесячная оплата достигает 380 тыс. рублей. В 2025 году максимальная зарплата для высококвалифицированных мигрантов на должности председателя правления также составляла 380 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем

    Минобороны: Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем

    Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем
    Tекст: Валерия Городецкая

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что полет продолжался более семи часов.

    «Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Экипажи самолетов в ходе миссии отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребители Су-30ВС ВКС России обеспечивали сопровождение ракетоносцев.

    В Минобороны также подчеркнули, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

    В октябре российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В декабре Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями.

    Комментарии (0)
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Археолог Бутягин рассказал о задержании сотрудницами польских спецслужб
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

