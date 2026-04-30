Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.2 комментария
Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о визите в учебный центр Ленинградского военного округа.
В аккаунте в Max он опубликовал видеоролик, снятый во время посещения центра.
В своей речи Медведев подчеркнул, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам станут основой военной элиты России.
«Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку – скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, – все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна», – сказал он.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.