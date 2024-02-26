Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

Tекст: Алексей Дегтярев

В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.