Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов
Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.
В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.
Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.