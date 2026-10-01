  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    1 октября 2026, 05:33 • Новости дня

    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия из-за АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры внутренних дел немецких федеральных земель решили изменить правила голосования на совместных конференциях, чтобы предотвратить возможное блокирование решений представителями партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от принципа единогласия... В дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс еще осенью 2025 года предлагала ввести механизм, ограничивающий возможность оппозиции блокировать важные инициативы.

    Принцип единогласия ранее не был закреплен формально, а опирался на многолетнюю традицию.

    Похожие изменения планируются и на конференциях премьер-министров земель Германии. Руководство регионов намерено перейти к принятию решений квалифицированным большинством, чтобы исключить риск единоличного блокирования работы со стороны представителей АдГ.

    В начале сентября «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Власти ФРГ заранее проработали варианты изоляции данного региона.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиции применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца

    Spiegel: Премьер немецкого Северного Рейна-Вестфалии Вюст встретится с Эрдоганом

    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют возможным преемником канцлера Германии Фридриха Мерца, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару.

    Встреча с турецким лидером стала неожиданным дополнением к программе поездки, сообщает Spiegel. Как отмечает издание, президенты обычно не принимают руководителей регионов государств сопоставимого масштаба и значения. Поэтому решение Эрдогана придает визиту Вюста особый вес на фоне обсуждения его возможного выдвижения на пост канцлера.

    Впрочем, сам политик вместе с семью другими главами земель от Христианско-демократического союза выступил против кадровых дискуссий. Накануне отъезда в эфире ZDF он заявил: «Я хочу остаться премьер-министром Северного Рейна – Вестфалии». Выборы в парламент этой земли запланированы на апрель 2027 года.

    Вюст стал первым главой правительства Северного Рейна – Вестфалии, посетившим Турцию. Утром 28 сентября он вылетел с делегацией из Дюссельдорфа в Анкару. Во вторник политик отправится в Стамбул, а в среду вечером вернется в Германию. Стороны планируют обсудить отношения между немецкой федеральной землей и Турцией, экономическое сотрудничество и актуальные политические вопросы.

    Одним из поводов для поездки стало 65-летие германо-турецкого соглашения о привлечении рабочей силы. Документ, заключенный в 1961 году, открыл турецким трудовым мигрантам доступ к немецкому рынку труда. Сегодня в Северном Рейне – Вестфалии проживает около миллиона человек турецкого происхождения – примерно треть от их общего числа в Германии.

    Вюст призвал открыть новую главу в отношениях двух стран и сосредоточиться на возможностях сотрудничества. По его словам, тесное партнерство позволит легче обсуждать спорные вопросы и добиваться улучшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции запланировал обсуждение ситуации на Украине с турецким кабмином. В среду западная пресса сообщила, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии. На прошлой неделе канцлер заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

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    29 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Захарова прокомментировала сообщения об уступках Вадефуля для встречи с Лавровым

    Захарова: Глава МИД ФРГ сам просил о встрече с Лавровым в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала сообщения средств массовой информации, что министр иностранных дел Германии пошел на значительные уступки главе МИД России, передает РИА «Новости».

    «О встрече просил Вадефуль», – сказала Захарова.

    Ранее издание Neue Zürcher Zeitung написало, что Вадефуль сделал значительные уступки Лаврову, чтобы их встреча в Нью-Йорке состоялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД ФРГ проинформировал Каю Каллас о результатах переговоров с Лавровым.

    В воскресенье Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым.

    До встречи Захарова сообщила, что глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с российским министром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Генконсул в Бонне исключил восстановление отношений России и Германии

    Генконсул в Бонне Красницкий исключил возврат к прежним отношениям с ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение к прежнему формату дипломатических отношений между Москвой и Берлином окончательно исключено, заявил генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий.

    По его мнению, такой сценарий исключен навсегда, передает РИА «Новости». «Условий для восстановления российско-германских отношений в прежнем формате, естественно, нет. И, наверное, не будет больше никогда», – подчеркнул дипломат в ходе научного круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста», который организовал Институт Европы РАН.

    Красницкий также указал на необходимость выработки новых форматов двусторонних связей в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали выслать десятки сотрудников российского генконсульства в Бонне.

    Олег Красницкий назвал закрытие дипмиссии необоснованным итогом летней эскалации со стороны Берлина.

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал действия немецкого руководства.

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    28 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    В МИД заявили о неадекватности руководства Германии

    Замглавы МИД Любинский обвинил немецких политиков в неадекватности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что немецкие политики выделяются неадекватностью на фоне общей деградации европейского политического класса.

    Об этом он сказал на научном круглом столе, комментируя закрытие российского Генерального консульства в Бонне, передает РИА «Новости». «Системная проблема современной Европы, на мой взгляд, состоит в очевидной деградации ее политического класса», – отметил дипломат.

    По словам Любинского, на этом печальном фоне немцы серьезно выделяются степенью неадекватности руководства в Берлине и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России.

    В понедельник Михаил Швыдкой назвал отношения России и Германии худшими со времен Второй мировой.

    В середине месяца флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге.

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    29 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Лавров: Германия хочет не отстать от поезда в вопросе Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что заявления Германии по Украине связаны с желанием Берлина следовать за общим политическим курсом Запада.

    «Мне трудно сказать, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений – это желание не отстать от поезда», – заявил Лавров в ходе встречи с участниками XXIII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел России и Германии обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.

    По итогам этих переговоров Сергей Лавров отметил ожидание немецким коллегой уступок от Москвы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сам факт проведения такой встречи позитивным.

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    29 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге церкви XVII века в Тюрингии

    Bild: Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге церкви XVII века в Тюрингии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в поджоге исторической церкви Святого Панкратия в Лукке, сообщила газета Bild.

    Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Злоумышленник облил бензином и поджег ростовую фигуру Христа у алтаря, созданную в 1649 году, а на алтарный камень нанес нацистскую символику, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

    В церковном приходе сообщили о значительном повреждении внутреннего убранства. Отмечается, что историческое распятие из ольхи полностью уничтожено и не подлежит реставрации. Материальный ущерб оценивается в шестизначную сумму.

    По подозрению в поджоге задержан 47-летний немец, проживающий рядом с храмом. Против него возбуждено дело о поджоге при отягчающих обстоятельствах.

    Ранее задержанный публиковал в соцсетях угрозы в адрес судебной системы и госслужащих, а также называл себя религиозным деятелем. По решению суда его поместили в закрытую клинику на принудительное лечение. Мотивы преступления устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Германии задержали подозреваемого в поджоге синагоги.

    В августе прошлого года в стране зафиксировали третий пожар на железной дороге за двое суток.

    Летом прошлого года полиция сообщила о втором поджоге на железнодорожной инфраструктуре.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    29 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об усилении ПВО Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обсуждает с мировыми лидерами усиление противовоздушной обороны Украины в преддверии сложного зимнего периода.

    Мерц ведет переговоры с международными партнерами ради увеличения поставок систем противовоздушной обороны Киеву, передает ТАСС.

    Подготовка к заседанию Европейского совета, намеченному на 15 и 16 октября в Брюсселе, включает консультации о дальнейшей поддержке Украины.

    «Мы также обсуждаем весьма конкретную поддержку украинского бюджета», – подчеркнул Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине. Важной темой обсуждений стало совершенствование системы ПВО Украины.

    Канцлер ФРГ отметил, что стремится содействовать организации соответствующих поставок в ходе личных бесед с главами государств и правительств по всему миру. По его словам, противовоздушная оборона сейчас является самым слабым местом Киева, а предстоящая зима может стать для Украины очень тяжелой.

    Мерц добавил, что ситуация на Украине обсуждалась и во время встречи с Токаевым. Глава правительства ФРГ обозначил позицию Германии по этому вопросу и подтвердил намерение продолжать поддержку Киева.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах закупить у США дополнительные комплексы Patriot для передачи Киеву.

    Позже Мерц потребовал прояснить механизм замещения переданного украинской стороне американского вооружения.

    До этого Берлин рассматривал возможность отправки на Украину новых систем ПВО IRIS-T.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    28 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Токаев прибыл в Германию с официальным визитом

    Президент Казахстана Токаев прибыл в Германию с официальным визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    В рамках поездки в Берлин запланированы переговоры Токаева с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

    Стороны намерены обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Также планируются встречи президента Казахстана с представителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных учреждений. Токаев примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

    Предыдущий официальный визит Токаева в Германию прошел в сентябре 2023 года. В июле 2026 года президент Казахстана принимал в Астане министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. Весной Токаев назвал визит Путина в Астану вошедшим в летопись двух стран.

    В начале мая российский лидер поблагодарил Токаева за приезд в Москву на День Победы.

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    28 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Bild: Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы Германии усилили давление на российскую дипмиссию в Берлине, установив демонстративную слежку за посольством России, пишут немецкие СМИ.

    Для наблюдения за территорией посольства привлекаются вертолеты, а у входов в здание паркуются фургоны, предположительно принадлежащие спецслужбам, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

    Кроме того, объектом пристального внимания спецслужб становятся прибывающие в Германию бизнесмены из России, отмечает РИА «Новости».

    Немецкие силовые ведомства намерены ужесточить контроль на границе при въезде в ФРГ в отношении предпринимателей, членов их семей и родственников, чтобы выяснить цели их пребывания в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посольство России обвинило СМИ в искажении слов о немецком дальнобойном оружии.

    В прошлом месяце дипмиссия ответила немецким СМИ фразой из «Места встречи изменить нельзя».

    Летом полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах.

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    29 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО

    DPA: Власти ФРГ договорились о превращении Бремерхафена в логистический узел НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    Германское правительство планирует вложить около 1,35 млрд евро в проект Deployment Hub Bremerhaven 2031. По данным агентства DPA, в случае необходимости бундесвер и НАТО будут перебрасывать через порт и аэропорт Бремена личный состав и технику, передает РИА «Новости».

    Прибывающая в порт военная техника будет направляться вглубь континента по мостам, автомобильным и железным дорогам.

    В рамках трансформации порта власти реализуют более 40 инвестиционных проектов, включая строительство моста повышенной грузоподъемности, площадок для тяжелой техники и новой пожарной части. Кроме того, планируется углубить отдельные участки акватории и расширить инфраструктуру.

    Часть инвестиций направят на новые объекты в аэропорту Бремена. Сенат Бремена выделит на программу 200 млн евро, дополнительные средства поступят от частных инвесторов. Работы должны завершиться к 2031 году.

    В начале месяца ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов альянса.

    В понедельник российский посол в Германии заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

    В субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО.

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    28 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Лаврова и Вадефуля

    Песков счел позитивной встречу Лаврова с главой МИД Германии Вадефулем

    Tекст: Вера Басилая

    Факт встречи глав МИД России и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке является позитивным, но говорить об изменениях в политике Германии рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил переговоры министров иностранных дел России и Германии, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

    «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю. Но все равно лучше общаться друг с другом», – заявил Песков. При этом он подчеркнул ошибочность поспешных выводов о скорых переменах.

    Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября в штаб-квартире ООН. Эти переговоры стали первыми с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров заявил об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Мария Захарова объяснила инициативу Берлина попыткой повысить популярность канцлера Фридриха Мерца.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Посол в Германии заявил о нежелании России конфликтовать с Европой

    Посол Нечаев: Россия не желает никаких военных столкновений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не стремится ни к каким военным конфликтам с государствами Европы, заявил посол в Германии Сергей Нечаев.

    Об этом Нечаев сообщил в ходе круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста» в Институте Европы РАН, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет военных столкновений с европейскими странами, несмотря на заявления некоторых западноевропейских политиков о якобы возможном «нападении» со стороны России в 2029–2030 годах.

    Он также отметил, что ряд политологов делает выводы о том, что в случае перерастания ситуации в горячую фазу никто не окажет помощи немцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Берлине Сергей Нечаев отметил, что вопросы о «Северных потоках» остались без ответа.

    В начале месяца дипломат назвал провокацией действия Германии в связи с инцидентом с беспилотником.

    В сентябре он заявил о срыве Берлином возможности проведения голосования в Бонне на выборах в Госдуму.

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    Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, посещая дежурное мероприятие в ПАСЕ, внезапно сделал несколько сенсационных заявлений о России и Украине, которые перечеркивают многое из того, что говорили в Берлине ранее. Но главного немцы так и не поняли. Возможно, безнадежны. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    • Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      Предварительный прогноз геомагнитной активности на октябрь 2026 года показывает несколько периодов возможных возмущений магнитосферы. По 27-дневному прогнозу NOAA повышенная активность ожидается 4–6 октября, а наиболее заметный период – 21–24 октября. На 22 октября прогнозируется максимальный индекс Kp около 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. При этом месячный прогноз может меняться: наиболее надежные оценки появляются за несколько дней до события. Рассказываем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2026 года, что означает индекс Kp, какие даты сейчас выглядят наиболее активными и где проверять обновления.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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