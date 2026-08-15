Катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии

Длительная засуха привела к критическому обмелению реки Рейн в Германии

Tекст: Мария Иванова

Критическое обмеление Рейна вследствие продолжительной засухи поставило внутреннее судоходство в Германии на грань полного коллапса, передает РИА «Новости».

Германское федеральное ведомство водных путей и судоходства зафиксировало утром 15 августа на ключевом участке реки в Каубе уровень воды в восемь сантиметров, а ночью он опускался до шести сантиметров. Для прохода барж необходима высота не менее 40 сантиметров.

«Рекордно низкий уровень воды в Рейне, образовавшийся после нескольких недель засухи, уже привел практически к полной остановке внутреннего судоходства на важнейшей водной артерии Европы», – говорится в публикации немецкого телеканала N-TV.

Снижение уровня воды вызвало серьезные логистические сбои. Часть грузовых судов заблокирована к югу от Кауба, другие развернулись на север в поисках альтернативных заказов. На более глубоких северных участках навигация сохраняется, но перевозчики загружают суда лишь на 20% от стандартной грузоподъемности, чтобы избежать посадки на мель.

Большая часть перевозок в Германии была перенесена на железнодорожный и автомобильный транспорт. Ранее глава федерального объединения немецкого речного судоходства Йенс Шванен предупреждал, что сквозное движение по всему течению Рейна может стать недоступным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды на ключевой измерительной станции Рейна в Германии упал до рекордно низких восьми сантиметров.

Снижение пропускной способности водной артерии спровоцировало рост стоимости автомобильного топлива на немецких заправках.

Экономисты спрогнозировали возможный рост инфляции в стране из-за перебоев в цепочках поставок.