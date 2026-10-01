Tекст: Антон Антонов

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь Сумской области, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Бояро-Лежачей, Большой Рыбицы, Вакаловщины, Никольского, Михайловки и Коренька. В Сумском районе штурмовые группы «Северян» вели стрелковые бои у Хотени, а в Шосткинском районе продолжили продвижение в лесополосах.

На Харьковском направлении «Северяне» увеличили темпы продвижения на северо-востоке области в районе окружения группировки ВСУ, попытки контратак со стороны украинских военных успеха не имели.

Авиация ВКС России и расчеты БПЛА нанесли удары по силам и технике ВСУ у Липцов, Нестерного, Николаевки, Слатино, Бережного, Соснового Бора, Подсреднего, Зарожного, Циркунов, Тарасовки, Майского, Широкого, Терновой и Варваровки.

На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись в районе Высокой Яруги и Алисовки. На Волчанском направлении бойцы «Севера» продолжили продвижение вглубь «котла», а контратака двумя штурмовыми группами в районе Шевченково завершилась для ВСУ безуспешно, ВСУ с потерями отошли.

«Противник продолжает сосредотачивать большое количество бронетехники для прорыва кольца окружения. Дополнительно перебрасывается пополнение из учебных центров в 425 ошп «Скала» для проведения штурма», – говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись в районах Рубленого и Колодезного.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 95 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники столкнулись с серьезными потерями в Сумской области после перевода в бригаду территориальной обороны для выполнения наиболее сложных боевых задач.

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