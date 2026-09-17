Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В столице понижено давление подачи воды на левый берег, в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы», – сообщил Кличко, передает ТАСС.

По его словам, специалисты уже работают над устранением возникших проблем. Кроме того, повреждено складское помещение в Соломенском районе, а также склад в Подольском районе города.

В ночь на четверг в Киеве трижды объявлялась воздушная тревога. Также поступала информация о серии взрывов.

В среду в Киеве фиксировалось сильное задымление из-за пожара на складе.

Также у украинской столицы после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев.