Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.18 комментариев
Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе
В украинской столице возникли проблемы с подачей воды в нескольких районах, сообщил глава города Виталий Кличко утром в четверг.
«В столице понижено давление подачи воды на левый берег, в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы», – сообщил Кличко, передает ТАСС.
По его словам, специалисты уже работают над устранением возникших проблем. Кроме того, повреждено складское помещение в Соломенском районе, а также склад в Подольском районе города.
В ночь на четверг в Киеве трижды объявлялась воздушная тревога. Также поступала информация о серии взрывов.
В среду в Киеве фиксировалось сильное задымление из-за пожара на складе.
Также у украинской столицы после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев.