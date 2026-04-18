Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.2 комментария
Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, Россия не отказывается от встреч и положительно оценивает возможность их возобновления в Стамбуле, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По словам Лаврова, вопрос возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас не является приоритетным для России, передает РИА «Новости».
Глава МИД отметил, что Москва положительно относится к возможности возвращения переговоров в Стамбул. По его словам, Россия никогда не навязывала диалог и готова к нему, если партнер будет настроен на обсуждение.
«Когда кто-то созреет, пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня», – заявил Лавров.
Он также отметил, что ключевым условием для начала диалога является готовность другой стороны к конструктивному обсуждению. В настоящее время, по его словам, вопрос переговоров стоит не на первом месте среди текущих задач Москвы.
Ранее Сергей Лавров предупредил, что ошибочное восприятие России как «слабого государства» может привести к серьезным последствиям.
Лавров также отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, вскоре могут утратить энтузиазм и превратиться в «коалицию отжелавших».