Лавров заявил об отсутствии в настоящий момент приоритета по переговорам по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, вопрос возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас не является приоритетным для России, передает РИА «Новости».

Глава МИД отметил, что Москва положительно относится к возможности возвращения переговоров в Стамбул. По его словам, Россия никогда не навязывала диалог и готова к нему, если партнер будет настроен на обсуждение.

«Когда кто-то созреет, пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня», – заявил Лавров.

Он также отметил, что ключевым условием для начала диалога является готовность другой стороны к конструктивному обсуждению. В настоящее время, по его словам, вопрос переговоров стоит не на первом месте среди текущих задач Москвы.

Ранее Сергей Лавров предупредил, что ошибочное восприятие России как «слабого государства» может привести к серьезным последствиям.

Лавров также отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, вскоре могут утратить энтузиазм и превратиться в «коалицию отжелавших».