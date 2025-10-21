Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу

Tекст: Валерия Городецкая

«Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», – заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, как принял решение вновь вернуться в армию, передает ТАСС.

Писатель рассказал, что не шел к этому решению целенаправленно, а занимался лечением после тяжелых травм, включая девять переломов ног и повреждения позвоночника, грудины и ребер. По его словам, как только состояние здоровья позволило, он начал проходить медкомиссии, и последние попытки оказались успешными.

Прилепин отметил, что обладает воинскими навыками и различными военными профессиями, которые могут быть востребованы. Он добавил, что готов выполнять любые задачи, которые ему поручат командиры.

В пресс-службе писателя подтвердили, что он вернулся в Донбасс и находится в процессе оформления нового военного контракта. В ближайшие недели Прилепин будет проходить сборы и подготовку к службе. Кроме того, у писателя есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», где проходят обучение в том числе иностранные добровольцы.

В 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб.