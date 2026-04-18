Лавров спрогнозировал превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших»

Tекст: Мария Иванова

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

«Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

«Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

