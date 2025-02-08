Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.4 комментария
Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США
Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост заявок от украинцев на гражданство
Генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства после постановки их на учет в призывники за рубежом.
После введения весной 2024 года украинскими властями требований о постановке на учет лиц призывного возраста за рубежом, Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало заметный рост интереса к получению российского гражданства, передает РИА «Новости». Руководитель миссии Александр Захаров сообщил, что наблюдается всплеск обращений, включая электронные запросы, по вопросам приобретения российского гражданства и порядка его оформления.
В 2024 году в генконсульство по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. В том числе, это те, чьи родители уже получили российское гражданство, а также рожденные или имевшие регистрацию в регионах, таких как ДНР, Маруполь, Херсонская область, Крым, Севастополь, Запорожская область и ЛНР.
Захаров подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством, гражданам рекомендовано обращаться с заявлениями на получение российского гражданства в органы МВД на территории России.
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