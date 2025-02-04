Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.9 комментариев
МВД предложило расширить перечень репатриантов по программе переселения
МВД России предложило расширить категории репатриантов для переселения из-за рубежа
Министерство внутренних дел России предложило расширить список участников программы переселения в страну соотечественников, добавив в него бывших граждан СССР и их потомков, владеющих русским языком.
Министерство внутренних дел России подготовило проект указа, расширяющего перечень лиц, которые могут участвовать в государственной программе по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, передает ТАСС.
В проекте предусматривается включение в список иностранных граждан и лиц без гражданства, родившихся или проживавших на территории бывших советских республик: Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской ССР, и имевших гражданство СССР. Также будут включены лица, проживающие в Латвии и Эстонии с паспортами негражданина или иностранца.
Проект указа предполагает расширение перечня документов, подтверждающих знание русского языка. В этот перечень будут включены дипломы, выданные за рубежом в филиалах российских вузов, где обучение велось на русском языке. Это решение позволит упростить процедуру для тех, кто получил образование за границей в российских или совместных вузах с иностранными государствами.
Также из проекта следует, что для бывших граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины требований по подтверждению владения русским языком не будет, если они выберут общий порядок участия в программе. Отказ в признании владения языком со стороны комиссии МВД России может быть обжалован через год. Для улучшения процесса подачи заявлений планируется использовать автоматизированную систему «Соотечественники» и дать возможность подавать заявки через портал госуслуг. Регионы России смогут предоставлять переселенцам и их семьям финансовую и социальную поддержку через региональные программы переселения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи тем, кто разделяет российские ценности при переселении,