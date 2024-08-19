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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента России Владимира Путина – «С чего начинается Родина», рассказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

    По его словам, вся страна прекрасно знает, что президент России Владимир Путин не просто любит, но и исполняет на фортепиано композицию «С чего начинается Родина», передает ТАСС.

    «На одном из правительственных мероприятий мы исполнили ее для президента, она не входила в официальную программу, но была готова к исполнению – рояль всегда должен быть в кустах», – отметил Гернец.

    Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова спел вместе с ними под гитару песню «14 минут до старта».

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    18 августа 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин пообщался с Алиевым и его супругой на неформальном ужине в Азербайджане
    Путин пообщался с Алиевым и его супругой на неформальном ужине в Азербайджане
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В домашней резиденции азербайджанского лидера «Загульба» прошел неформальный ужин президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой – супруги главы Азербайджана.

    Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин подарил Алиевой букет цветов, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в неформальной обстановке – лидеры стран общались на летней открытой веранде, без галстуков и пиджаков, в белых рубашках с расстегнутыми из-за жары воротами. Президенты России и Азербайджана с улыбкой отнеслись к приближению видеокамер, Путин помахал оператору, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Резиденция президента Азербайджана «Загульба» находится в одноименном поселке в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря.

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    19 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck
    Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск заверил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

    Политический обозреватель Сет Абрамсон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) заявил, что Маск передает «автомобили, готовые к военному использованию, врагам Америки, находящимся под санкциями».

    В ответ Маск заявил: «Ты действительно настолько отсталый, что решил, будто я подарил Cybertruck русскому генералу?». Он назвал это «еще одним примером того, насколько лживы традиционные СМИ».

    Напомним, Кадыров заявил в соцсетях: «Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Он сообщил, что автомобиль скоро будет отправлен в зону специальной военной операции на Украине.


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    19 августа 2024, 15:34 • Новости дня
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.

    «Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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    19 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где этот язык изучается, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время государственного визита.

    «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Путин заявил также, что Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

    «Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом», – отметил он. Путин добавил, что президент Азербайджана с супругой Мехрибан уделяют большое внимание развитию Баку: «Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе».

    Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений и региональной повестки в узком и расширенном форматах.

    «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами», – сказал Алиев.

    Путин и Алиев начали российско-азербайджанские переговоры в узком составе. Встреча проходит в резиденции «Загульба». С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров. Организаторы встречи отводят на переговоры в узком формате около часа. После кратких выступлений обоих лидеров беседа продолжится за закрытыми дверями.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    19 августа 2024, 05:51 • Новости дня
    В партии «зеленых» назвали нынешнюю власть в Германии переходной

    Сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Нурипур счел нынешнюю власть в Германии переходной после «эпохи Меркель»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнее правительство Германии, сформированное коалицией социал-демократов, «зеленых» и Свободной демократической партией, стало переходным после завершения эпохи правления канцлера Ангелы Меркель, заявил сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур.

    Нурипур сомневается, что в противоречивом образе нынешней коалиции возможны изменения. По его словам, «просто придется осознать, что эта коалиция является переходной после эпохи Меркель». Он признал, что доверие к коалиции оказалось сейчас на предельно низком уровне.

    Нурипур считает недавний бюджетный спор, «возможно, самым бессмысленным» в коалиции, заявив, что спор велся между СДПГ и СвДП, передает ТАСС со ссылкой на ARD.

    Учитывая предстоящие выборы в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, он допускает, что в будущем хотя бы на региональном уровне возможна коалиция «зеленых» с партией Сары Вагенкнехт. При этом он подчеркнул, что различия между двумя партиями очень сильны.

    Комментируя ситуацию вокруг поддержки Украины, Нурипур призвал не считать, что «исключительно меры жесткой экономии приведут к большей безопасности». Он выразил уверенность в дальнейшем финансировании Украины со стороны Германии.

    Напомним, выборы в Бундестаг должны состояться осенью 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и будет выбран новый канцлер.  Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах 2025 года.

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    19 августа 2024, 14:36 • Новости дня
    В Совфеде назвали «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Сенатор Карасин назвал «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посещение города Суджа Курской области журналистами американской газеты The Washington Post является «проявлением тупости» и «безобразием», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Подобными действиями журналисты демонстрируют неумение «соблюдать международные, межгосударственные приличия», с этим нужно бороться, подчеркнул сенатор, передает Lenta.Ru.

    Он добавил, что визит журналистов из США в Суджу – «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности». По словам Карасина, «делать такие вещи – абсолютно провокационно», это «создает очень плохую атмосферу в международных делах».

    Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

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    19 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    Германия заявила об обмене данными с Россией по подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин обменивается с Москвой данными о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», но не предоставляет информацию о промежуточных результатах расследования, заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

    «Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», – сказал он, передает РИА «Новости».

    При этом Фишер не уточнил, какими именно сведениями обмениваются стороны.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы, а когда требуемая информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, это наводит на мысль о том, что все это инсценировано.

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    19 августа 2024, 15:26 • Новости дня
    Путин оценил визит в Баку

    Путин заявил, что удовлетворен результатами визита в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

    По итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин сообщил, что страны намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Кроме того, российский лидер сообщил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.

    «В настоящее время – вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе – обсуждается инициатива создания в Баку Российско-азербайджанского университета, – рассказал Путин. – Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем».

    По словам Путина, отдельное внимание в ходе переговоров уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.

    «Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», – сказал он.

    В заявлении Алиева по итогам переговоров отмечается, что на территории Азербайджана работают 324 школы с обучением на русском языке, в них учатся около 160 тыс. учеников.

    «Еще более 800 тысяч учеников изучают русский язык в качестве второго языка», – заявил азербайджанский лидер.

    Он добавил, что в 26 вузах республики существуют отделения на русском языке, на которых обучаются более 15 тыс. студентов.

    Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и близкие партнеры.

    Ранее Алиев назвал визит Путина исключительно важным для отношений России и Азербайджана.

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    19 августа 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Если мы что-то можем сделать для того, чтобы нам выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации и демаркации границы, как мы много раз с вами говорили, разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике, мы были бы очень этому рады», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном.

    «Мы с вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим. Это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», – сказал Путин.

    Президент России заявил также, что после визита в Азербайджан расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    19 августа 2024, 13:19 • Новости дня
    Алиев назвал позитивной динамику развития отношений Баку и Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Динамика развития отношений между Азербайджаном и Россией очень позитивная, идет сотрудничество в энергетике и транспорте, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

    По его словам, динамика очень позитивная, сотрудничество идет и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству, поэтому сегодня еще раз необходимо пройтись по повестке дня, передает ТАСС.

    «Уверен, что визит будет и приятным для вас, и полезным для наших отношений», – сказал он.

    По словам Путина, российско-азербайджанские экономические связи демонстрируют хорошие показатели.

    «Торгово-экономические связи развиваются успешно. Хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву», – сказал он.

    Президент России напомнил о словах азербайджанского коллеги, что «4 млрд долларов с небольшим товарооборота – это хорошая цифра». «Но она не соответствует потенциалу наших возможностей», – согласился с Алиевым Путин. Среди направлений сотрудничества, отметил президент России, «можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности». «У нас много направлений для совместной работы. Более 1270 предприятий работают с российским капиталом. Это, безусловно, тоже не предел», – заявил российский лидер.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    19 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин подарил икону собору в Баку

    Путин передал икону «Преображение Господне» собору Святых жен-мироносиц в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Азербайджан посетил кафедральный собор Святых жен-мироносиц в столице республики и преподнес в дар священнослужителям икону «Преображение Господне».

    В Русской православной церкви 19 августа отмечают праздник Преображение Господне, в народе также именуемый Яблочным Спасом. Он входит в число главных церковных праздников, передает ТАСС.

    Праздник посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном – пошел молиться на гору Фавор.

    Ранее Путин оценил визит в Баку.

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    19 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин и Алиев попрощались после государственного приема в Азербайджане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан» в Азербайджане.

    Отмечается, что после приема Алиев попрощался с российским лидером, проводив его до автомобиля Aurus. «До скорой встречи», – сказал Алиев. После президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров.

    Кроме того, Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений РФ и Азербайджана.

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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

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    Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса

    «Сатанисты». Так представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Всеукраинский совет церквей после поддержки им мер по запрету канонической Украинской православной церкви за «связи с Россией». Очевидно, закон об этом будет принят в ближайшие дни. Как теперь быть православным верующим Украины? Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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