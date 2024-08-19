Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов
Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.
«В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.
«Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.
«Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.
«Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.
«Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.
«Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.
«Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.
Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России