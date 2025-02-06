Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.10 комментариев
МВД обязало иностранцев проходить медосмотр
МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев
Все иностранцы, длительно находящиеся в России, обязаны проходить ежегодное медосвидетельствование с целью подтверждения отсутствия опасных заболеваний, говорится в сообщении МВД.
Все иностранцы, пребывающие в России длительное время, должны пройти обязательное медицинское освидетельствование, передает РИА «Новости».
Правило распространяется на всех граждан, включая тех, кто приезжает из стран ЕАЭС, вне зависимости от цели визита. Если у иностранца будет выявлено инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, ему может быть запрещен въезд в Россию навсегда.
Иностранцы обязаны ежегодно подтверждать отсутствие ряда заболеваний. Однако от этой обязанности освобождены граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей и сотрудники международных организаций, аккредитованных в России.
Для туристов, чей срок пребывания в России не превышает трех месяцев, прохождение медосвидетельствования не требуется, подчеркнули в силовом ведомстве.
Ранее МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за правонарушения.