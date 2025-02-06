МВД обязало иностранцев проходить медосмотр

МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев

Tекст: Максим Попов

Все иностранцы, пребывающие в России длительное время, должны пройти обязательное медицинское освидетельствование, передает РИА «Новости».

Правило распространяется на всех граждан, включая тех, кто приезжает из стран ЕАЭС, вне зависимости от цели визита. Если у иностранца будет выявлено инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, ему может быть запрещен въезд в Россию навсегда.

Иностранцы обязаны ежегодно подтверждать отсутствие ряда заболеваний. Однако от этой обязанности освобождены граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей и сотрудники международных организаций, аккредитованных в России.

Для туристов, чей срок пребывания в России не превышает трех месяцев, прохождение медосвидетельствования не требуется, подчеркнули в силовом ведомстве.

Ранее МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за правонарушения.