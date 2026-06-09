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Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой
Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина, 21-летний Игнат, служит в зоне СВО, работает в группе подноса и доставляет на передовую боеприпасы и провизию, рассказал отец бойца.
«У моего сына одна из самых опасных, а может быть, даже самая опасная сейчас работа – поднос. Они подъезжают на пять-шесть километров к линии боевого соприкосновения (ЛБС), по «открытке» идут до окопов, до блиндажей, до передней линии», – рассказал ТАСС Захар Прилепин.
Он добавил, что из-за огромного количества дронов в небе солдаты не берут с собой детекторы. Выживание зависит от антидроновых ружей, смекалки и знания ландшафта, а работа напоминает охоту, где важно учитывать погодные условия.
Молодой человек служит в подразделении «Родня» интербригады «Пятнашка» отдельно от отца. Его контракт истекает летом текущего года, после чего Прилепин-старший надеется отправить сына получать профильное военное образование.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону боевых действий в январе 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что сын Прилепина Игнат вступил в штурмовой отряд в зоне СВО. После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы. Прилепин рассказал о своем видении альтернативы Нобелевской премии.