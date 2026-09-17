Военнослужащие России поразили машину ВСУ с надписью «ЗЛО»

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» успешно отработали по вражеской технике, передает РИА «Новости».

Младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Максим Ченцов сообщил, что после поражения машины бойцы сфотографировали необычный номерной знак.

«Вот они реально нацики – у него даже табличка «ЗЛО». Мы его как раз поразили – зло было наказано», – рассказал офицер.

Ченцов добавил, что по бокам черной таблички располагались украинский флаг и трезубец, а сама надпись была выполнена белой краской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные наемники пытались оказать психологическое давление на российских военнослужащих через громкоговорители.

Пленный украинский десантник ранее передал бойцам группировки «Центр» координаты мест дислокации противника на днепропетровском направлении.