Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.18 комментариев
Российские военные уничтожили украинский автомобиль с табличкой «ЗЛО»
Военнослужащие России поразили машину ВСУ с надписью «ЗЛО»
Бойцы российской армии ликвидировали на днепропетровском направлении внедорожник Mitsubishi украинских войск, на котором была установлена черная табличка с белой надписью «ЗЛО» и трезубцем.
Подразделения группировки «Центр» успешно отработали по вражеской технике, передает РИА «Новости».
Младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Максим Ченцов сообщил, что после поражения машины бойцы сфотографировали необычный номерной знак.
«Вот они реально нацики – у него даже табличка «ЗЛО». Мы его как раз поразили – зло было наказано», – рассказал офицер.
Ченцов добавил, что по бокам черной таблички располагались украинский флаг и трезубец, а сама надпись была выполнена белой краской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные наемники пытались оказать психологическое давление на российских военнослужащих через громкоговорители.
Пленный украинский десантник ранее передал бойцам группировки «Центр» координаты мест дислокации противника на днепропетровском направлении.