Рост цен на мясо сделал бургеры в McDonald’s недоступными для части американцев

Как сообщает The Washington Post, в вашингтонском ресторане Le Diplomate в 2013 году бургер с картофелем фри стоил 14 долларов. Спустя 13 лет цена того же блюда достигла 29 долларов, то есть выросла более чем вдвое.

Рост стоимости затрагивает не только дорогие бургеры с выдержанной говядиной, фуа-гра или черными трюфелями. Американцы с невысокими доходами начали сокращать посещение McDonald’s, поскольку им становится сложнее оплачивать повседневные расходы. Некоторые покупатели считают, что обновленное меню McValue (доступные предложения McDonald’s) не соответствует своему названию. Часть работников заведений быстрого питания не может позволить себе блюда, которые они сами готовят и продают.

С 1984 года фарш в США подорожал в четыре раза и обеспечил примерно три четверти общего роста стоимости ингредиентов для бургера. В июле средняя цена говяжьего фарша из лопаточной части достигла 6,85 долл. за фунт (453 грамма), увеличившись на 25% за год.

Главной причиной подорожания специалисты называют продолжительные засухи в районах разведения крупного рогатого скота. Из-за ухудшения пастбищ фермеры вынуждены продавать телок, вместо того чтобы оставлять их для расширения стада. В результате национальное поголовье скота сократилось до минимального уровня за 75 лет.

При этом спрос на говядину в США за последнее десятилетие вырос на 9%. Недостаток отечественного мяса заставляет страну наращивать импорт. Администрация Дональда Трампа разрешила в течение трех месяцев ввезти по сниженной тарифной ставке более 660 млн фунтов (около 299 тыс. тонн) постной говядины для производства фарша.

Импортное мясо отличается от американского крайне низкой жирностью и будет смешиваться с излишками американского жира. Владелец фермы White Oak Pastures Уилл Харрис назвал такую продукцию «едва съедобной», пояснив, что из двух малопригодных по отдельности компонентов сейчас производят стандартные смеси для фарша.

Национальная ассоциация производителей говядины и представители штатов, где развито скотоводство, также раскритиковали решение. По их мнению, оно может навредить американским фермерам и в первую очередь принести пользу крупнейшим мясоперерабатывающим компаниям, контролирующим около 85% рынка. Эксперты при этом сомневаются, что импорт заметно снизит цены: 660 млн фунтов хватит примерно на шесть недель дополнительных поставок, поэтому стоимость фарша может уменьшиться лишь на несколько центов за фунт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае индекс мировых цен на мясо побил рекорд 1990 года. Мировые цены на говядину достигли максимального уровня с 1960 года. Для стабилизации стоимости мяса власти США рассматривали возможность закупки говядины из Аргентины.