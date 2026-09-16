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    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 21:38 • Новости дня

    В ДНР ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике ликвидировали трех украинских офицеров, включая майора Национальной полиции Андрея Балицкого.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель трех украинских офицеров на территории Донецкой народной республики, передает ТАСС. В числе убитых оказались представители Вооруженных сил Украины и Национальной полиции.

    «В ДНР уничтожен начальник отдела вооружения, управления, логистики и материально-технического обеспечения Главного управления Национальной полиции майор полиции Балицкий Андрей. Кроме того, в результате точного попадания ФАБа был уничтожен командир роты БПЛА лейтенант Бонк Любомир Петрович», – сообщил собеседник агентства.

    Также стало известно о ликвидации младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Михаила Луца. Точные обстоятельства его гибели не приводятся.

    Несколькими днями ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации трех украинских офицеров и кадрового британского военного.

    В начале месяца бойцы ВС России ликвидировали в ДНР двух офицеров батальона полиции особого назначения.

    Незадолго до этого точные ракетные удары поразили двух высокопоставленных украинских военнослужащих в Харьковской и Полтавской областях.

    16 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Военный эксперт Рожин: Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, Герой России Антон Грунис, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max, что во время обстрела 14 сентября погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России Антон Грунис. Незадолго до гибели ему было присвоено звание Героя России.

    «Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро. Мог далеко пойти. Мир праху», – сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он окончил Казанское Суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. За плечами офицера участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала СВО вернулся на службу.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве бетонных укрепрайонов противника в Константиновке.

    В конце августа удостоенный звания Героя России генерал-майор заверил в выполнении всех целей спецоперации.

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    16 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    На Украине после атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    После атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    Tекст: Вера Басилая

    Под Киевом после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев, сообщили военкоры.

    После атаки под Киевом загорелся поезд. Информацию о происшествии передают местные СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Известно, что горящий поезд выполнял рейс по маршруту Киев – Николаев.

    Накануне российские военные уничтожили железнодорожный состав с военными грузами.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    16 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду российская армия поразила объекты украинского оборонно-промышленного комплекса и сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия военной промышленности, порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве удары пришлись по территории автомобильного завода. Уточняется, что данное промышленное предприятие занималось производством специализированной техники для оснащения украинских вооруженных сил.

    Кроме того, в Одесской области поражен сухогруз. Судно находилось в порту Черноморска, оно доставляло груз военного назначения.

    Во вторник днем российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    Несколько дней назад российские военные поразили грузовое судно с военным имуществом в порту Одессы.

    В начале сентября ВС России уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморска.

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    16 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского

    Склад с реквизитом студии «Квартал 95» сгорел на Украине

    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Владимиром Зеленским компании «Квартал 95».

    Помещение, где хранились костюмы и декорации для концертов, съемок шоу, фильмов и сериалов, полностью выгорело, передает РИА «Новости». В компании отметили, что этот реквизит использовался труппой на протяжении двадцати лет.

    «Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», – сказано в сообщении, размещенном на странице организации в соцсетях. Также были опубликованы кадры пожара, предоставленные киевским управлением украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Украинская компания «Квартал 95» занимается созданием юмористических и концертных программ. В ноябре прошлого года студия попросила не ассоциировать ее с совладельцем компании Тимуром Миндичем, который стал фигурантом громкого коррупционного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало очередную порцию записей разговоров совладельца студии Тимура Миндича.

    В мае этот украинский бизнесмен подал в суд на Владимира Зеленского из-за персональных санкций.

    Украинские СМИ распространили аудиозаписи переговоров предпринимателя с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил возможность проведения мирных переговоров по Украине на территории Сербии при согласии всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение переговоров по Украине в Сербии. Он также отметил, что выбор локации для дипломатического урегулирования зависит исключительно от готовности участников процесса, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель дипломатического ведомства оценил перспективы Белграда стать местом встречи делегаций.

    «Возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Напомним, что еще в прошлом году президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве нейтральной площадки для мирных переговоров.

    Позже глава российского МИД Сергей Лавров положительно оценил возможность возобновления встреч и в Стамбуле. Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, на период потенциального диалога Россия не остановит проведение специальной военной операции.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    «Эксмо» и «АСТ» решили допечатать 5 млн книг взамен сгоревших из-за атак БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Издательства «Эксмо» и «АСТ» приступили к допечатке 5 млн книг взамен экземпляров, сгоревших на складах маркетплейсов Wildberries и Ozon из-за атак БПЛА, сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

    «Компенсировать убытки все равно не удастся – те книги, которые сгорели, они уже уничтожены. Издательства «Эксмо» и «АСТ» уже допечатывают те 5 млн книг, которые были уничтожены после налетов дронов и пожаров», – сказал Новиков, отвечая на вопрос о возможности компенсировать потери холдинга.

    По словам Новикова, в денежном эквиваленте ущерб издательской группы составил порядка 400 млн рублей. Каждое издательство самостоятельно решает вопрос восполнения потерь с учетом собственных производственных возможностей, передает РИА «Новости».

    Новиков уточнил, что при нынешних темпах производства процесс допечатки может занять около полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries уничтожили 11 млн книг.

    Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.

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    15 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Еврокомиссары назвали условия для выделения Киеву новых траншей финансирования

    ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады Украины письмо с условиями выделения дополнительных средств на оборону в ответ на просьбу Владимира Зеленского о 27 млрд долларов, сообщают украинские СМИ.

    «Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

    3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

    Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

    Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

    Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Зеленский сменил риторику и заявил о невозможности победы в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику и признал невозможность военной победы в текущем конфликте с Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News признал, что военной победы в текущем противостоянии с Россией достичь не удастся, передают «Вести».

    По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.

    «Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик подчеркнул, что сегодня главной победой для человечества должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней людей. Ранее он придерживался противоположной риторики, заявляя о возможности победы Киева и представляя в Верховной раде план, включавший приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Зеленский заявил, что Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.


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    15 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Власти Украины заложили в проект бюджета рекордные траты на оборону

    Корецкий: Проект бюджета Украины предусматривает 44% ВВП на оборону

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заложил в проект бюджета на 2027 год 4 трлн 885 млрд гривен на оборону (более 109 млрд долларов), что составляет почти 44% ВВП страны, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, это «бюджет воюющей страны», а ключевая задача властей – обеспечить потребности безопасности и обороны при сохранении финансовой устойчивости страны. «Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП», – заявил Корецкий.

    По данным украинских СМИ, сумма является рекордной за историю независимости Украины, передает ТАСС.

    Помимо бюджетных средств, партнеры Киева окажут материально-техническую помощь в виде ракет, оружия, техники и снарядов. По оценке премьера, ее объем составит не менее 1 трлн гривен (22,4 млрд долларов), что превышает показатель 2026 года.

    Корецкий отметил, что реальные потребности вооруженных сил на 2027 год значительно выше заявленных цифр, поскольку стоимость конфликта продолжает расти. Правительство и другие органы власти сейчас работают над поиском дополнительных источников финансирования.

    Премьер признал, что собственными доходами Украина способна закрыть лишь часть расходов, поэтому слаженная работа с зарубежными партнерами остается основой наполнения бюджета. По его словам, все ветви власти должны своевременно выполнять взятые обязательства по военным и социальным статьям расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 37,3 млрд долларов был зарегистрирован в Верховной раде.

    В Раде сообщили, что финансирование выборов в новом финансовом документе не предусмотрено.

    Владимир Зеленский признал дефицит бюджета минобороны Украины в 27 млрд долларов, из-за которого Киев не может выплачивать зарплаты военнослужащим и компенсации семьям погибших.

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    16 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Украинский дрон уничтожил жилой дом в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В донецком поселке Золотаревка в результате целенаправленного удара украинских беспилотников полностью уничтожен частный дом, еще несколько зданий получили повреждения.

    Частный жилой дом в поселке Золотаревка Донецкой народной республики полностью разрушен в результате атаки украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Еще по меньшей мере два соседних здания получили повреждения.

    Удар пришелся по частному сектору населенного пункта. Один из беспилотников попал точно в цель, что привело к полному уничтожению строения. Второй дрон взорвался перед соседним домом, причинив ему частичные разрушения.

    На месте происшествия специалисты обнаружили характерные фрагменты ударных беспилотников самолетного типа. Среди найденных деталей – крылья, аккумуляторы, двигатель и конструктивные элементы, на которых сохранились надписи на украинском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 сентября в Донецкой народной республике при атаке украинского дрона на автомобиль погибла семья из трех человек.

    На прошлой неделе массированные налеты беспилотников ВСУ на населенные пункты региона привели к гибели одного мирного жителя.

    До этого в результате ударов БПЛА пострадали еще три человека.

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    16 сентября 2026, 01:35 • Новости дня
    Суд подтвердил приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

    Tекст: Антон Антонов

    Апелляционный военный суд отклонил жалобы на пожизненные сроки, вынесенные восьми участникам теракта на Крымском мосту 2022 года, следует из данных суда.

    «Судебный акт оставлен без изменения», – приводит РИА «Новости» текст материалов суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту к пожизненному лишению свободы.

    В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

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    16 сентября 2026, 02:56 • Новости дня
    Постпред Полянский исключил участие ОБСЕ в украинском урегулировании

    Tекст: Антон Антонов

    ОБСЕ не может служить площадкой для переговоров по украинскому урегулированию, заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

    «Они пытаются прощупать почву нашей гибкости. Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто «вторую переговорную дорожку» по этим вопросам здесь не создает», – указал дипломат.

    Полянский отметил, что некоторые страны на площадке ОБСЕ полагают, будто организации гарантирована некая роль в процессе урегулирования конфликта. По его словам, эти убеждения ничем не подтверждены и противоречат «послужному списку» организации, передает РИА «Новости».

    Постпред России добавил, что на данный момент венская площадка используется Евросоюзом лишь для демонстрации неизменной поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский ранее заявил о невозможности конструктивного диалога по украинскому урегулированию на венской площадке.

    Дипломат также назвал ОБСЕ полумертвой структурой, утратившей позитивную повестку и превратившейся в инструмент гибридной войны против России.

    При этом Полянский предупредил, что уход Москвы из организации стал бы подарком для западных недругов страны.

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    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Бабье лето - 2026: когда наступит, и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето - устойчивый период тёплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

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      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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