В ДНР ликвидировали трех украинских офицеров

Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

Военный эксперт Рожин: Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

Tекст: Вера Басилая

Рожин сообщил в Max, что во время обстрела 14 сентября погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России Антон Грунис. Незадолго до гибели ему было присвоено звание Героя России.

«Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро. Мог далеко пойти. Мир праху», – сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он окончил Казанское Суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. За плечами офицера участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала СВО вернулся на службу.

В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

Командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве бетонных укрепрайонов противника в Константиновке.

В конце августа удостоенный звания Героя России генерал-майор заверил в выполнении всех целей спецоперации.