Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
В ДНР ликвидировали трех украинских офицеров
В Донецкой народной республике ликвидировали трех украинских офицеров, включая майора Национальной полиции Андрея Балицкого.
Российские силовые структуры подтвердили гибель трех украинских офицеров на территории Донецкой народной республики, передает ТАСС. В числе убитых оказались представители Вооруженных сил Украины и Национальной полиции.
«В ДНР уничтожен начальник отдела вооружения, управления, логистики и материально-технического обеспечения Главного управления Национальной полиции майор полиции Балицкий Андрей. Кроме того, в результате точного попадания ФАБа был уничтожен командир роты БПЛА лейтенант Бонк Любомир Петрович», – сообщил собеседник агентства.
Также стало известно о ликвидации младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Михаила Луца. Точные обстоятельства его гибели не приводятся.
Несколькими днями ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации трех украинских офицеров и кадрового британского военного.
В начале месяца бойцы ВС России ликвидировали в ДНР двух офицеров батальона полиции особого назначения.
Незадолго до этого точные ракетные удары поразили двух высокопоставленных украинских военнослужащих в Харьковской и Полтавской областях.