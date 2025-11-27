В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.2 комментария
Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
В Южном окружном военном суде в четверг вынесен приговор фигурантам дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.
Всех восьмерых признали виновными в свершении теракта, их приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.
Первые годы осужденные проведут в тюрьме.
Отмечается, что Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна признали виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, сообщает РИА «Новости».
При этом Соломко и Терчаняну инкриминировали контрабанду взрывных устройств.
Также по искам потерпевших для возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых суд взыскал свыше 7 млрд рублей.
В числе потерпевших – ребенок, получивший травмы при взрыве, Минобороны, управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и «Крымская железная дорога».
Ранее гособвинение затребовало пожизненного заключения для восьмерых обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.
В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.