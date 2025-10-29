России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».6 комментариев
Прокурор запросил пожизненное заключение обвиняемым в теракте на Крымском мосту
Прокурор требует приговорить к пожизненному заключению восьмерых человек, обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.
Как передает РИА «Новости», прокурор в Южном окружном военном суде попросил назначить всем восьми обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году пожизненное лишение свободы.
В числе обвиняемых – Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Всем восьмерым инкриминируются совершение теракта и незаконные действия с взрывными устройствами. По словам представителя суда, Соломко и Терчанян также обвиняются в контрабанде взрывчатки.
Уголовное дело поступило в суд в декабре 2024 года, слушания проходят в закрытом режиме. Версию обвинения все подсудимые отвергают. В среду суд приступил к стадии прений, в ходе которых прокурор заявил: «Выступила сторона обвинения и запросила всем 8 подсудимым пожизненное лишение свободы».
Дальнейшее рассмотрение дела продолжится на следующем заседании суда.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.
В феврале 2025 года Южный окружной военный суд начал закрытое слушание дела о теракте на Крымском мосту.
Пятеро подозреваемых, среди которых есть граждане Украины и Грузии, получили заочное обвинение и объявлены в розыск.