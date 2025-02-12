За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Южный окружной военный суд начал закрытый процесс по делу о теракте на Крымском мосту
Южный окружной военный суд начал закрытое слушание дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года, в рамках которого будут рассматривать обвинения против восьми подсудимых.
Судебный процесс по делу о причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года начался в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.
На скамье подсудимых оказались восемь человек, обвиняемых по статье о террористическом акте, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и контрабанде.
Слушание проходит в закрытом режиме. Ранее заседание дважды откладывали из-за недоставки подсудимых.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк организовал преступную группу, которая доставила замаскированную под груз полиэтиленовой строительной пленки взрывчатку на мост. Обвиняемым, среди которых Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян, предъявлено несколько обвинений. Дело Малюка продолжает расследоваться.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу восьми человек, обвиняемых в теракте на Крымском мосту.
По этому же делу Россия объявила в межгосударственный розыск граждан Грузии и Украины Инасаридзе и Андрейченко.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.