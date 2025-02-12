Южный окружной военный суд начал закрытый процесс по делу о теракте на Крымском мосту

Tекст: Вера Басилая

Судебный процесс по делу о причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года начался в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.

На скамье подсудимых оказались восемь человек, обвиняемых по статье о террористическом акте, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и контрабанде.

Слушание проходит в закрытом режиме. Ранее заседание дважды откладывали из-за недоставки подсудимых.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк организовал преступную группу, которая доставила замаскированную под груз полиэтиленовой строительной пленки взрывчатку на мост. Обвиняемым, среди которых Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян, предъявлено несколько обвинений. Дело Малюка продолжает расследоваться.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу восьми человек, обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

По этому же делу Россия объявила в межгосударственный розыск граждан Грузии и Украины Инасаридзе и Андрейченко.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

