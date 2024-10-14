Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.12 комментариев
По делу о подрыве Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины
Россия по делу о подрыве Крымского моста объявила в межгосударственный розыск граждан Грузии и Украины Инасаридзе и Андрейченко
Гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году, следует из материалов дела.
Инасаридзе обвиняется по статьям, связанным с терактом, незаконными приобретениями и контрабандой взрывчатых веществ. Андрейченко также обвиняется в причастности к теракту, а также в незаконных приобретениях взрывчатых веществ. Оба фигуранта дела объявлены в межгосударственный розыск, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Басманный суд Москвы заочно арестовал Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза, содержащего взрывное устройство, и контакты с участниками теракта осуществлял сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший номер, зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Сергея Андрейченко.