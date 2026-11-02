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Над Белгородской областью за сутки сбиты более 70 украинских беспилотников
Шуваев: Более 70 украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью
За прошедшие сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 77 украинских беспилотников, один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 77 беспилотников… В Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Необходимая помощь ему оказана, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно», – написал Шуваев в Мах.
По его словам, за минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и дважды сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Ударам подверглись 15 округов области.
Согласно сводке регионального оперштаба в Мах, под удары попали 44 населенных пункта региона. Повреждения получили семь многоквартирных домов, восемь частных домовладений, объект инфраструктуры, предприятие и 11 транспортных средств.
В воскресенье в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дрона в селе Бочковка 3 августа. Также в городскую больницу № 2 Белгорода обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке дрона в селе Отрадное 30 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Александр Шуваев сообщил о ранении трех человек при атаках ВСУ.
В тот же день мирный житель получил ранения и ожоги тела в результате детонации беспилотника ВСУ в селе Нижняя Серебрянка.
В субботу мирная жительница получила осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на село Гора-Подол.