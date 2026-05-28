Tекст: Тимур Шайдуллин

Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

«Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.



