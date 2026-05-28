Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине
Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.
Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.
«Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.
Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.
Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.
В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.