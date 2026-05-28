  • Новость часаБелоусов проинспектировал группировку «Запад»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН
    Авиадвигатель ПД-8 прошел самые жесткие испытания
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    14 комментариев
    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня

    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    Комментарии (45)
    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    Комментарии (14)
    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    Комментарии (25)
    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    Комментарии (13)
    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Песков отметил несерьезное отношение к предупреждениям об ударах по Киеву

    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Комментарии (11)
    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию

    Политолог Рар: Никто в Германии не знает, как справиться с наплывом украинских беженцев

    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    @ Michael Nguyen/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают Германии дополнительные трудности. Никто в ФРГ не знает, как соцсистема страны справится с таким количеством беженцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее немецкие спецслужбы выразили беспокойство увеличением количества украинцев, прибывающих в Германию.

    «Германия немного сократила пособия для вновь прибывающих украинских беженцев, но поток приезжающих с Украины людей только вырос. Причина в том, что немецкое «гуманитарное» законодательство разрешает объединение семей. Поэтому родственники людей, перебравшихся в ФРГ на постоянное жительство, могут беспрепятственно попадать в страну», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, никто в Германии не знает, как соцсистема страны будет справляться с таким количеством беженцев, учитывая, что при эскалации конфликта на Украине потоки только усилятся. «Пока у Германии находятся деньги на поддержку беженцев. Многие украинцы устраиваются на работу, другие живут на пособия, пользуются оплачиваемой для них немецкой медициной и другими услугами. Даже после окончание конфликта немецкое правительство не собирается возвращаться к прежнему визовому режиму», – продолжил спикер.

    «Проблемы с массовой миграцией украинцев в Европу нарастают. При этом власти в странах ЕС под нажимом Брюсселя твердят, что во всех бедах виновата только «агрессивная Россия», – добавил собеседник.

    Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности, что власти Германии опасаются наплыва украинских беженцев из Польши, где большая их часть лишилась льгот. Варшава с марта значительно сократила социальную помощь украинцам. Теперь субсидии на жилье, питание и специальные медицинские услуги доступны только тем, кто считается «особо уязвимым». К ним относятся несовершеннолетние и жертвы пыток или изнасилований.

    До недавнего времени в Польше проживало 960 тыс. украинцев. Большинство из них получали базовую социальную помощь. В Германии их число достигло 1,35 млн. Решением о сокращении льгот правительство премьера Дональда Туска отреагировало на соответствующий запрос общества. Большинство поляков выступает против приема новых беженцев с Украины.

    По данным немецких правоохранительных органов, поток людей, незаконно переезжающих из Польши в ФРГ, стремительно растет. Среди них – более половины украинцев. В основном это мужчины призывного возраста, которым запрещено покидать Украину.

    Правительство Чехии также одобрило законопроект, согласно которому для получения гуманитарного пособия мигрантам с Украины придется устроиться на работу и находиться на чешской территории не менее 16 дней в месяц. На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обращал внимание коллег на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    Лавров назвал идиотскими требования Евросоюза об ограничении армии России

    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    Комментарии (2)
    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    Комментарии (9)
    27 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором описал ситуацию с обеспечением противовоздушной обороны на Украине.

    В послании Зеленский рассказал о критической нехватке систем ПВО и акцентировал внимание на острой потребности страны в таких средствах, передает ТАСС.

    О существовании этого письма стало известно украинскому изданию «Общественное» от советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

    Ранее украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами.

    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО.

    Американское издание Military Watch Magazine писало, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    Комментарии (8)
    28 мая 2026, 11:20 • Новости дня
    TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов

    TWZ: Украина планирует произвести десятки тысяч наземных беспилотников за год

    TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь минимизировать потери личного состава, украинские войска массово внедряют многоцелевые наземные дроны, оснащая новые боевые платформы системами искусственного интеллекта, пишет TWZ.

    Украина стремится произвести десятки тысяч наземных беспилотников в 2026 году, чтобы удовлетворить растущие потребности армии, сообщил глава украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк изданию TWZ.

    По его словам, около 99% используемых на передовой дронов произведены внутри страны.

    «Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен президентом Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооруженные силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы», – заявил Гриценюк.

    Наземные дроны делятся на три основные категории: логистические, эвакуационные и боевые. Последние оснащаются пулеметами различных калибров и гранатометами. Они применяются для атак на живую силу и бронетехнику, а также в качестве средств ПВО для уничтожения воздушных дронов. Важную роль в эффективности боевых систем играет машинное зрение и элементы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина запланировала закупку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов в первой половине 2026 года. Сообщалос, что украинские подразделения усилили использование подобных аппаратов для перевозки грузов и эвакуации раненых.

    Комментарии (10)
    28 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    В Германии запаниковали из-за перспективы наплыва украинских беженцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие спецслужбы предупредили о последствиях сокращения помощи украинцам в Польше, по их данным, отмена бесплатных льгот и жилья для мигрантов в соседней республике грозит спровоцировать резкий рост числа приезжих на немецкой территории.

    Решение Варшавы урезать поддержку граждан Украины вызвало тревогу у берлинских силовиков, передает издание BILD. Власти Польши оставили важные выплаты только для работающих лиц и особо уязвимых категорий, полностью отменив предоставление бесплатного жилья.

    По данным газеты, секретный доклад немецких служб безопасности предупреждает о прямых последствиях таких мер для Германии. Эксперты прогнозируют возможное увеличение потока беженцев и оценивают возрастающую роль контрабандистов в организации пересечений границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы с марта в Польше лишились большинства льгот. Президент Польши подписал закон об отмене специального статуса для украинских беженцев. Польские власти начали массово отзывать лицензии у врачей с Украины. Польша лишила безработных беженцев с Украины детских пособий.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 05:27 • Новости дня
    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве

    Запашный заявил о просьбах цирковых артистов с Украины выступить в Москве

    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Цирковые артисты с Украины выразили желание участвовать в юбилейном, десятом, всемирном фестивале «Идол», однако организаторы рекомендовали им воздержаться от поездки из-за угрозы санкций Киева, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

    «Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться», – рассказал он РИА «Новости».

    Запашный пояснил, что организаторы решили временно отклонить эти заявки ради безопасности самих выступающих. Многие цирковые деятели, по его словам, связывались с Москвой как с территории европейских государств, так и непосредственно с Украины.

    Юбилейный десятый фестиваль «Идол» пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. На арене выступят представители Китая, Италии, Германии, КНДР, Венгрии и других стран. Художественными руководителями мероприятия традиционно выступают братья Эдгард и Аскольд Запашные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро». Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу.


    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос: Требование Украины о вступлении в ЕС в 2027 году невыполнимо

    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    Главное
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Власти Адыгеи ввели режим ЧС из-за срыва посевной
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    На параде в Ереване показали российские вооружения
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut
    Пара из Омска бесследно пропала во время катания на сапбордах на Иртыше
    РПЦ запретила ушедшего к раскольникам угандийского священника за многоженство

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Открытие мира начинается с дачи

      Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

      3 комментария
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зеленая фуражка – знак доблести

      День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Почему россияне заигрались в 90-е

      Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации