  • Новость часаПутин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политический кризис в Британии повысил шансы на распад королевства
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН
    Гидрометцентр сообщил о грядущих заморозках в Московском регионе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    14 комментариев
    28 мая 2026, 17:27 • Новости дня

    Подведены итоги IX сезона олимпиады «Я – профессионал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завершился девятый сезон Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». В этом году соревнования охватили 70 направлений, собрав рекордные 215 тыс. участников из тысячи вузов,.

    Статус дипломантов получили 3606 человек, среди которых 535 завоевали медали, а 133 удостоились высшей золотой награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Олимпиада с каждым годом все активнее расширяет границы и выходит за рамки академического состязания, предоставляя участникам широкую палитру возможностей для получения новых знаний, развития кругозора и самореализации», – подчеркнул первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Проект формирует новую интеллектуальную элиту для укрепления суверенитета страны.

    В пятерку самых успешных регионов вошли Москва, Петербург, Свердловская область, Приморский край и Татарстан. Лидерами среди учебных заведений признаны Высшая школа экономики, МГУ, СПбГУ, Сеченовский университет и МФТИ. Замглавы Минобрнауки Ольга Петрова отметила, что такие результаты помогают студентам успешно строить карьеру в родных городах.

    К проекту привлекли более 700 работодателей, создав единый кадровый контур для государства и бизнеса. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил об успешном развитии промышленного туризма в рамках олимпиады. Дипломанты получат льготы при поступлении на следующие ступени образования, а медалисты – премии до 300 тыс. рублей.

    Впервые программа пополнилась пятью профилями, включая зеленую металлургию и развитие Российской Арктики. Итоговое совещание организаторов принял Ставропольский государственный аграрный университет, который дебютировал с направлением по ветеринарии. Ректор вуза Владимир Ситников заявил об успешном формировании кадрового потенциала для всего агропромышленного комплекса.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    Комментарии (47)
    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты

    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    Комментарии (31)
    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    Комментарии (25)
    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Песков отметил несерьезное отношение к предупреждениям об ударах по Киеву

    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Комментарии (16)
    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    Комментарии (2)
    27 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Трансляцию выхода, ставшего первым в этом году, ведет госкорпорация «Роскосмос», передает ТАСС.

    Расчетная продолжительность работ составляет пять часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй по счету выход в открытый космос, для бортинженера Микаева – первый. Внутри станции за пультом европейской роборуки ERA дежурит космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

    Главная задача выхода – монтаж уникального российского прибора «Солнце-Терагерц», представляющего собой радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. По словам Кудь-Сверчкова, данные наблюдений помогут лучше понять механизмы солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и выработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

    Кроме того, космонавты снимут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел почти пять лет в открытом космосе. Затем ученые определят, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли условия вакуума и радиации. Также экипаж демонтирует кассету аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».

    В рамках «Экрана-М» оборудование размещают снаружи станции для выращивания полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии в условиях высокого вакуума и невесомости. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов к модулю «Наука», откуда он заберет кассету с кристаллами полупроводника арсенида галлия.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Эксперт Анпилогов: Норвегия «ядерным зонтиком» Франции нарисовала на спине мишень

    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пациентам, оформлявшим листок нетрудоспособности четыре и более раз за полгода, планируют ограничить период лечения на дому без решения специальной врачебной комиссии, сказано в проекте приказа министерства.

    Ведомство подготовило проект приказа, ужесточающий правила выдачи листков нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Инициатива коснется тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще. Для таких пациентов максимальный начальный срок больничного составит три дня.

    После открытия документа лечащий врач должен будет организовать врачебную комиссию. Специалисты проведут дополнительные обследования больного или направят его на стационарное лечение. По истечении трехдневного срока больничный лист продлят исключительно по решению комиссии либо закроют.

    Новые правила не затронут случаи ухода за больным членом семьи, беременность и карантин. Исключения также распространяются на социально значимые болезни, заместительную почечную терапию и лечение в условиях стационара.

    В феврале министерство рассматривало возможность сокращения срока больничного до пяти дней при аналогичных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обновил правила оформления больничных. Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН Мельника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    Комментарии (4)
    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    В Казахстане назвали сроки начало строительства АЭС Росатомом

    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    @ Rosatom/Globallookpress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для России

    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Комментарии (7)
    28 мая 2026, 00:46 • Новости дня
    Посол Келин объяснил отказ журналистов Би-би-си посетить Старобельск

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные СМИ намеренно игнорируют преступления киевских властей против мирного населения, предпочитая освещать исключительно ответные действия российских вооруженных сил в контексте атак и нападений, заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

    Отказ британской телекорпорации Би-би-си от поездки в Старобельск демонстрирует двуличие западной прессы. Посол Андрей Келин отметил, что журналисты Британии целенаправленно искажают факты.

    «Подобное лицемерие западной прессы не новость. Мы давно привыкли к этой перевернутой логике: Лондон и европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако ситуация на деле прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата в интервью телеканалу «Звезда».

    Келин отметил, что пресса подает действия армии России как атаки на гражданское население и полностью замалчивая преступления Киева.

    Он добавил, что репортеры агентства Reuters оказались менее циничными и посетили место трагедии с Старобельске, но их итоговый материал получился предвзятым, так как удар по колледжу назвали предполагаемым.

    Фотографии разрушенного здания сопровождались примечанием Reuters о невозможности независимой проверки фактов. В конечном итоге эта статья затерялась в массиве современной русофобской пропаганды, отметил посол.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске. L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР. После посещения места трагедии в Старобельске, журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Комментарии (0)
    Главное
    Шойгу исключил вывод российской военной базы из Армении
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Белоусов проинспектировал группировку «Запад»
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Открытие мира начинается с дачи

      Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

      7 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зеленая фуражка – знак доблести

      День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Почему россияне заигрались в 90-е

      Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации