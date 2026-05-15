Польские власти начали массово отзывать лицензии у врачей с Украины

Tекст: Мария Иванова

Массовые сокращения медицинских работников с Украины зафиксированы в польских больницах, передает РИА «Новости».

Причиной стало отсутствие у специалистов обязательных сертификатов, подтверждающих владение языком на уровне B1.

«Врачи, не являющиеся гражданами Европейского союза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19, а затем, после начала конфликта на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля», – отмечает издание Rzeczpospolita. У тех, кто не успел вовремя подготовить документы, начали отзывать право на работу.

С начала мая условных лицензий лишились 208 иностранных специалистов. Председатель Высшего медицинского совета Польши Лукаш Янковский предупредил, что сложившаяся ситуация способна затронуть тысячи человек.

В первую очередь под удар попали украинские медики. Их массовое увольнение грозит серьезными проблемами для областных больниц, которые ранее успешно компенсировали нехватку кадров за счет привлечения иностранцев.

