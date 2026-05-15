    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    При атаке дронов на Рязань погибли три человека
    МИД сообщил о новых попытках США навредить России
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    Рубио сообщил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Президент Литвы призвал сбивать украинские беспилотники
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    15 мая 2026, 10:09 • Новости дня

    Польские власти начали массово отзывать лицензии у врачей с Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Медицинские учреждения Польши столкнулись с дефицитом кадров из-за массового отзыва лицензий у украинских специалистов, вовремя не подтвердивших владение языком на уровне B1.

    Массовые сокращения медицинских работников с Украины зафиксированы в польских больницах, передает РИА «Новости».

    Причиной стало отсутствие у специалистов обязательных сертификатов, подтверждающих владение языком на уровне B1.

    «Врачи, не являющиеся гражданами Европейского союза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19, а затем, после начала конфликта на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля», – отмечает издание Rzeczpospolita. У тех, кто не успел вовремя подготовить документы, начали отзывать право на работу.

    С начала мая условных лицензий лишились 208 иностранных специалистов. Председатель Высшего медицинского совета Польши Лукаш Янковский предупредил, что сложившаяся ситуация способна затронуть тысячи человек.

    В первую очередь под удар попали украинские медики. Их массовое увольнение грозит серьезными проблемами для областных больниц, которые ранее успешно компенсировали нехватку кадров за счет привлечения иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши подписал закон об отмене специального статуса для украинских беженцев.

    В марте польская погранслужба выдворила из страны более ста граждан Украины.

    Ранее многие украинские медики уехали в соседнюю республику ради работы по специальности.

    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко во время заседания городского совета сообщил об общении в этот четверг с военнослужащим, который скончался год назад.

    Градоначальник рассказал о случившемся в ходе заседания Киевского городского совета, передает ТАСС. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале администрации города. По словам Кличко, 14 мая к нему подошел военнослужащий. «Боец 112-й бригады, который год назад погиб», – заявил Кличко.

    Мэр Киева не стал вдаваться в подробности и объяснять, каким именно образом ему удалось побеседовать с умершим человеком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко отметил отсутствие благодарности от горожан за хорошую погоду.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может использовать секретную информацию против Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Речь идет о перехвате управления киевским режимом и финансовыми потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака – это прямой удар по Зеленскому», – цитирует дипломата Газета.Ru.

    По мнению Мирошника, дело Ермака является попыткой западных кураторов украинских антикоррупционных ведомств ослабить действующую власть в Киеве. Зеленский оказывается перед сложным выбором: либо пойти на уступки структурам вроде НАБУ и отдать им часть контроля, либо дистанцироваться от бывшего соратника.

    Во втором случае Ермак может начать процесс слива президента, чтобы защитить себя на фоне уголовного преследования. Как отметил посол, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

    Накануне российские силовики сообщили о планах политика получить политическое убежище за рубежом.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    ВС России поразили элитный поселок под Киевом и авиазавод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    15 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    ФСБ задержала в Мариуполе украинскую шпионку
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность жительницы Мариуполя, которая отправляла киевскому режиму координаты расположения российских воинских подразделений, сообщили в Управлении ФСБ по ДНР.

    Подозреваемая установила контакт с представителями разведки противника с помощью Telegram, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В отношении злоумышленницы следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о государственной измене.

    «Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа», – уточнили в спецслужбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спецслужбы ДНР задержали донецкого медика по подозрению в государственной измене. В марте силовики заподозрили 18-летнюю жительницу Волновахи в передаче координат российских военных украинской разведке.

    15 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

    «Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

    Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Бывшего главу офиса Зеленского Ермака поместили в платную камеру СИЗО
    @ Danylo Antoniuk/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании денег при строительстве элитной недвижимости, содержится в платной камере следственного изолятора.

    Защита бывшего главы офиса украинского лидера оплатила его пребывание в комфортных условиях под стражей, передает РИА «Новости».

    Высший антикоррупционный суд Украины ранее постановил арестовать экс-чиновника с возможностью освобождения под залог в 3,1 млн долларов.

    «Я знаю, что мы ему проплатили там камеру… Я лично проплатил», – заявил адвокат Игорь Фомин в эфире украинского телевидения. Сам обвиняемый утверждает, что не располагает средствами для внесения залога, а его юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда.

    Уголовное преследование связано с легализацией средств при возведении элитного жилья в пригороде Киева. Специализированная антикоррупционная прокуратура изначально настаивала на более строгих условиях, требуя установить сумму залога на уровне 4,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в финансовых махинациях.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал политика по делу о легализации денежных средств.

    Судья также запретил подозреваемому общаться с личным астрологом.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    14 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Украинские СМИ заявили о начале масштабных перемен в стране после ареста Ермака

    «Страна.ua»: Арест Ермака запустил масштабные перемены на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о начале серьезных изменений на Украине, пишет издание «Страна.ua».

    Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может свидетельствовать о начале масштабных перемен в политической жизни страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания «Страна.ua».

    В материале говорится: «В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти». Также издание заявляет, что Владимира Зеленского могут постепенно изолировать, отправляя под подозрение всех его ближайших соратников и членов так называемой «Семьи».

    В статье отмечается, что процесс может затянуться, а сам Зеленский, по мнению авторов, будет пытаться притормозить его, создавая новые инфоповоды. Тем не менее, динамика, как подчеркивается, будет «неумолимой», а развязка возможна только в виде принятия всех выдвинутых требований либо ухода Зеленского с поста.

    На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 млн гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал активы, связанные с этим делом, а по сведениям «Страны.ua», один из особняков может принадлежать самому Зеленскому. В четверг Ермака арестовали, при этом ему определили залог в 140 млн гривен.

    Кроме Ермака, фигурантами дела проходят еще шесть человек. Их личности официально не раскрываются, однако, как пишут СМИ, среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов, обвиняемый еще и по другому коррупционному делу, а также бизнесмен Тимур Миндич, близкий друг Зеленского и участник скандала, получившего название Миндичгейт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Немецкое издание Berliner Zeitung назвало эту ситуацию последним предупреждением Владимиру Зеленскому от Запада.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил происходящее борьбой за контроль над страной.

    15 мая 2026, 00:43 • Новости дня
    Аналитик Меркурис заявил о попытках Зеленского сбежать с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается уехать из украинской столицы при малейшем давлении из-за тревожной обстановки, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Владимир Зеленский пытается уехать из украинской столицы при малейшем давлении из-за тревожной обстановки, передает РИА «Новости». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире на платформе YouTube.

    «Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его «правая рука», друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с правительством – возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного», – отметил Меркурис.

    Эксперт добавил, что визит украинского лидера в Бухарест выглядел организованным в большой спешке. По его мнению, главной целью поездки был именно вывоз Зеленского из Киева.

    Украинские СМИ назвали арест Андрея Ермака началом масштабных политических перемен в стране.

    Немецкая пресса расценила арест Ермака последним предупреждением для Владимира Зеленского от Запада.

    15 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Кубанью, над Азовским и Каспийским морями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая за семь часов российские расчеты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами страны.

    Жертвами атаки дронов в ночь на пятницу в Рязани стали три человека, 12 получили ранения.

    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    15 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    СК признал потерпевшими свыше 87 тыс. жителей Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Статус пострадавших в результате нападения украинских вооруженных формирований на приграничные районы Курской области получили десятки тысяч мирных граждан, сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК Константин Корпусов.

    В рамках фиксации преступлений украинской армии следователи провели масштабную работу с населением, пояснил Корпусов, передает ТАСС.

    «Допрошены свыше 206 тыс. человек, признаны потерпевшими более 87 тыс. человек», – сообщил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные следователи завершили расследование свыше 300 уголовных дел о вторжении в Курскую область.

    Глава СК Александр Бастрыкин в августе 2025 года сообщал, что в результате атаки украинских войск на регион погиб 331 человек.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет.

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

