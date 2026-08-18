Умерла потомственная актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева

Tекст: Денис Тельманов

О смерти актрисы Натальи Бизевой сообщил художественный руководитель московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николай Сергиенко, передает РИА «Новости». По его словам, артистка долгое время боролась с недугом и не появлялась на сцене.

«Да, Наталья Бизева скончалась 16 августа, это так», – подтвердил собеседник агентства.

Церемония прощания с актрисой состоится в здании театра «Ромэн» в четверг, 20 августа, в 11.00 мск. Похороны пройдут на Головинском кладбище в Москве, где уже покоятся ее супруг и родители.

Наталья Бизева была потомственной актрисой. Ее отец, заслуженный артист РСФСР Василий Бизев, и мать, актриса Валентина Вербицкая, также служили в театре «Ромэн».

Сама Наталья впервые вышла на сцену в пять лет в постановке «Кровавая свадьба». В 1984 году она окончила ГИТИС.

Зрителям актриса известна по ролям в фильмах «Дети подземелья» и «Цыганское счастье», а также по многочисленным театральным работам, среди которых «Цыганка Аза», «Живой труп» и «Московская цыганка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля из жизни ушла другая артистка театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная.

Церемонию прощания с ней организовали в стенах этого же культурного учреждения.

Неделей ранее в возрасте 71 года скончалась советская актриса и балерина Наталья Трубникова.