Врач опроверг появление аллергии из-за непроглаженного белья

Аллерголог Болибок опроверг связь аллергии с отказом от глажки и горячей стирки

Tекст: Татьяна Косолапова

«Стирка при 30–40 градусах действительно не убивает пылевых клещей, это подтверждено несколькими научными исследованиями. Но одновременно исследования доказывают, что использование стиральных порошков и дополнительные полоскания эффективно удаляют клещей и их экскременты из тканей. То есть задача стирки – не убить, а именно удалить аллергены. Научные рекомендации по применению так называемых экорежимов стирки для аллергиков как раз и предполагают использование дополнительных циклов полоскания белья или повторное включение режима полоскания», – говорит Болибок.



По его словам, при двух и более циклах полоскания удаляется практически 100% аллергенов, продолжает врач. Соответственно, дополнительный цикл полоскания белья при стирке на низких температурах дает такой же эффект, как стирка при высоких температурах более 60 градусов.

«Что касается глажки белья горячим утюгом или паром – да, это способ денатурации аллергенов и удаления клещей. Но пока нет никаких научных исследований, которые бы подтвердили, что отказ от использования глажки и отпаривания приводит к росту аллергических заболеваний», – подчеркивает собеседник.

Он объясняет, что рост аллергических заболеваний – это очень мультифакторный процесс. Но в настоящее время нет ни одного авторитетного эпидемиологического исследования, которое бы напрямую связывало общемировой рост аллергий именно с переходом на стирку при 30–40 градусах. Утверждение о «массовом отказе от глажки» как причине роста аллергий также не подкреплено прямыми доказательствами в научной литературе.

«Однако исследования показывают, что низкотемпературная стирка может способствовать переносу бактерий (например, кишечной палочки, сальмонелл) и вирусов между текстильными изделиями. Это реальная проблема гигиены, например, в тех же общественных прачечных. Но она касается инфекционных заболеваний, а не аллергий», – заключил Болибок.

Ранее Минздрав зарегистрировал отечественную аллерговакцину «Аллергарда». Препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. На следующий день глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что вакцина выйдет в гражданский оборот уже в октябре. Финальную стадию клинических исследований препарата российские ученые провели летом этого года.