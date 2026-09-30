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Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии
В России зарегистрировали вакцину «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы
В России официально одобрили применение нового отечественного препарата «Аллергарда» для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы.
Министерство здравоохранения официально одобрило отечественный препарат «Аллергарда», передает РИА «Новости».
В пресс-службе ведомства уточнили, что новинка предназначена для борьбы с аллергическим риноконъюнктивитом.
«Минздрав зарегистрировал аллерговакцину «Аллергарда», предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии», – говорится в официальном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку на регистрацию препарата «Аллергарда».
Директор Института иммунологии Муса Хаитов анонсировал выпуск отечественной вакцины в гражданский оборот.
Летом текущего года российские ученые проводили финальную стадию клинических исследований этого лекарства.