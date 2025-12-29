  • Новость часаПолитолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    17 комментариев
    29 декабря 2025, 14:06 • Новости дня

    В России подана заявка на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы

    Tекст: Вера Басилая

    Вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы и пищевой аллергии успешно прошла две фазы клинических испытаний, подтвердив высокую эффективность, подана заявка на регистрацию, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

    Заявка на регистрацию новой аллерговакцины «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанных с ней пищевых аллергий официально подана, передает «Россия-24».

    Препарат разработан государственным научным центром иммунологии ФМБА, и в настоящее время продолжается третья фаза клинических исследований.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что завершены первая и вторая фазы доклинических исследований вакцины. По их итогам подтверждена не только безопасность и хорошая переносимость, но и «очень высокая эффективность».

    По словам Скворцовой, сезон пыления в этом году был аномально высоким, в пять раз была превышена плотность пылевых частиц, 25% испытуемых вообще не наблюдали реакции на эти частицы из тех, кто обычно тяжело страдает аллергией.

    Кроме того, среди остальных участников аллергическая реакция снизилась в шесть раз. Результаты испытаний послужили основанием для подачи заявки на регистрацию препарата, с которой команда уже обратилась в соответствующие государственные органы.

    Ранее сообщалось, что регистрация и выпуск вакцины в гражданский оборот намечены на конец 2025-го – начало 2026 года.

    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Комментарии (23)
    29 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде разрушили «мирный план» Киева, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».

    Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.

    Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.

    Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.

    Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».

    Комментарии (6)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (5)
    29 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, поскольку в ближайшие месяцы Украине грозят потери новых территорий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

    В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

    «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

    Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

    По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а  урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

    Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский после беседы американской и украинской делегаций также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который сильно обеспокоил украинскую делегацию.

    Комментарии (5)
    29 декабря 2025, 09:49 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на открытый оптимизм сторон, переговоры в Вашингтоне не привели к прорывам по ключевым вопросам – территории Донбасса и статусу Запорожской АЭС, считает политолог Федор Лукьянов.

    Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне не привели к каким-либо принципиально новым решениям в урегулировании конфликта, написал Лукьянов в Telegram-канале.

    Лукьянов отмечает, что согласованность обсуждаемых пунктов выросла до 95% против 90%, озвученных ранее, однако по ключевым вопросам – территориям и Запорожской АЭС – подвижек не произошло.

    Статус гарантий безопасности остаётся неясным: официальные лица демонстрируют оптимизм, но конкретного содержания этому оптимизму до сих пор нет. В ходе переговоров Трамп в очередной раз заявил, что рассматривает урегулирование конфликта как европейское дело и не намерен серьёзно вовлекать Соединённые Штаты.

    Лукьянов подчёркивает, что Трамп не спешит усиливать давление на Россию: «если он завтра введёт какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику». По его мнению, Трамп предпочитает держать инициативу за собой, но видит меньше перспектив для давления на Россию, в связи с чем основное давление оказывается на Украину.

    Хотя Трамп говорит о желании как можно быстрее заключить мир, на деле он снова даёт время российским Вооружённым силам решать задачи самостоятельно. Лукьянов замечает, что это может происходить как осознанно, так и на интуитивном уровне, однако суть от этого не меняется.

    Он также отмечает, что внутренняя ситуация на Украине вызывает особый интерес и у Москвы, и у Вашингтона, причём для каждой из сторон стоит разная цель. При этом Лукьянов подчеркивает, что финальный исход событий пока не предрешён.

    Ранее политолог Алексей Чеснаков назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Комментарии (8)
    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    Комментарии (7)
    28 декабря 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время хоккейного матча между командой президента Белоруссии и сборной Брестской области на льду «Олимпик-Арены» в Минске Александра Лукашенко сбили с ног, сообщили СМИ.

    Инцидент произошёл из-за столкновения с бывшим нападающим сборной страны и уфимского клуба «Салават Юлаев» Ярославом Чуприсом. «Чуприс ехал спиной и не заметил белорусского лидера», – говорится в сообщении, передает телеканал НТВ.

    После падения Чуприс тут же бросил клюшку и помог Лукашенко подняться. К белорусскому президенту также подоспели и другие участники команды, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

    Матч завершился с ничейным счетом 5:5. Решающую шайбу в самом конце забросил сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Кадры падения были опубликованы в социальных сетях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как в 2010 году играл в хоккей с легендарным канадцем Уэйном Гретцки во время Матча звезд КХЛ в Минске.

    Напомним, в 2022 году Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейной игры, матч проходил в рамках соревнований среди любителей.

    Комментарии (17)
    29 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского

    Чеснаков: Ключевой темой встречи Трампа и Зеленского стали гарантии безопасности для Украины

    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече во Флориде обсуждение американских гарантий безопасности для Украины стало главным вопросом переговоров, хотя конкретного прогресса по территориальной теме не последовало, считает политолог Алексей Чеснаков.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде завершилась без значимых конкретных решений, однако стороны заявили о «успешных и содержательных» переговорах, пишет политолог в своем Telegram-канале.

    Лидеры вновь заверили, что проект мирного соглашения почти готов – якобы согласовано уже 95% его пунктов, а подписать его можно будет «буквально через несколько недель». Тем не менее, по словам политолога, конкретики по договоренностям так и не прозвучало.

    Как отмечает Чеснаков, основной темой обсуждения стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский, по его мнению, отвергает мысль о том, что только Россия может обеспечить реальные гарантии безопасности, при условии выполнения всех достигнутых договоренностей.

    Президент Украины, по словам эксперта, рассчитывает на «квазипятую статью НАТО», которая обеспечит ему поддержку сильного союзника и позволит маневрировать в отношениях с Россией, возможно даже саботируя выполнение соглашений.

    Чеснаков подчеркивает, что власти России не возражают против наличия гарантии для Украины, важно лишь, чтобы на украинской территории не размещались иностранные военные контингенты. Он также замечает, что Зеленский, вероятно, получил желаемые гарантии или близкие к ним.

    В то же время прогресса по территориальному вопросу не видно. По мнению эксперта, Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность: «дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». Таким образом, политолог считает, что начинается новая предвыборная кампания президента Украины.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 08:51 • Новости дня
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в описание государственного герба РФ.

    Путин подписал закон, который официально закрепляет изображение крестов на гербе РФ, сообщает РИА «Новости».

    Согласно документу, теперь малые короны, большая корона и держава на государственном символе обязательно должны быть увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

    Данное изменение было внесено для того, чтобы, как подчеркивается в пояснительной записке, предотвратить искажение одного из официальных государственных символов страны. Закон уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу.

    Документ призван обеспечить точное и единообразное изображение герба России на всех официальных носителях. Инициативу ранее поддержали как эксперты, так и законодатели, видя в поправках способ сохранить историческую преемственность и подлинность символа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили новое описание российского герба.

    Комментарии (34)
    28 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский снова выбрал неофициальный стиль одежды, надев черную рубашку и черную куртку.

    Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

    Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.

    Комментарии (10)
    29 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, президет США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на Украине граждан США, отметив, что среди них были известные личности.

    Президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан в ходе боевых действий на Украине, передает «Ведомости».

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он заявил: «Они погибли в стране, в чужой стране. И некоторые из них – известные люди. Очень известные. Но так грустно, что такое могло случиться».

    Трамп подчеркнул, что трагическая гибель американцев вызывает у него глубокие переживания. Он также напомнил, что среди погибших были люди, широко известные в стране.

    Президент отмечает, что подобных потерь можно было избежать, и выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего офицера морской пехоты США и экс-сотрудника ЦРУ Брайан Закерл погиб в декабре, сражаясь среди иностранных наемников на Украине. Еще двое американцев, участвовавших в международном легионе, были убиты в начале декабря, одному из них было 29 лет.

    Комментарии (11)
    29 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Ереван высказался по вопросу вывода российских военных из базы в Гюмри

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Армении не рассматривают вопрос о выводе российской военной базы из Гюмри, сообщил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

    «В нашей повестке нет такого вопроса», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Общественную телекомпанию Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирзоян опроверг слухи о намерении разорвать дипломатические и экономические отношения с Москвой. Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Раскрыта новая схема мошенничества с домашним интернетом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники изобрели новую схему для получения доступа к персональным данным российских граждан, они для этого используют предлог «переоформления» тарифа домашнего интернета.

    Злоумышленники звонят гражданам, называя их домашний адрес, в ходе беседы они предлагают поменять тариф домашнего интернета, передает РИА «Новости».

    Если жертвы сообщают, что не живут по этому адресу, им предлагают «исключить» их из базы клиентов.

    Для этого мошенники просят назвать код из СМС, с которым получают доступ в личные кабинеты, где хранятся персональные данные.

    В МВД предупреждали, что мошенники в 2025 году изменили свои цели при взломе аккаунтов на портале «Госуслуги», теперь они видят своей основной задачей оказание психологического давления на владельцев, а также получение их персональных данных для оформления электронных сим-карт в преступных целях.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    С космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту 52 спутника, включая аппараты для стереосъемки Земли и первый опытный «Марафон IoT».

    Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА «Новости». В составе полезной нагрузки находятся спутники «Аист-2Т» под номерами один и два, а также еще пятьдесят аппаратов. Прямая трансляция запуска ведется в эфире Роскосмоса.

    Через девять минут двадцать четыре секунды после старта на орбиту будет выведен разгонный блок «Фрегат» с группой спутников. Его двигатель должен быть включен почти сразу, а затем повторно – еще через пятьдесят минут. «Аисты-2Т» окажутся на целевой орбите через один час четыре минуты восемнадцать секунд после запуска.

    Эти аппараты предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемной модели планеты. В число выводимых на орбиту спутников входят разработки МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Среди них также находится первый экспериментальный спутник «Марафон IoT», созданный для отработки новых технологий интернета вещей.

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно, космический аппарат выведен на целевую орбиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Комментарии (0)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
