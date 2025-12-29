В России подана заявка на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы

Tекст: Вера Басилая

Заявка на регистрацию новой аллерговакцины «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанных с ней пищевых аллергий официально подана, передает «Россия-24».

Препарат разработан государственным научным центром иммунологии ФМБА, и в настоящее время продолжается третья фаза клинических исследований.

Глава ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что завершены первая и вторая фазы доклинических исследований вакцины. По их итогам подтверждена не только безопасность и хорошая переносимость, но и «очень высокая эффективность».

По словам Скворцовой, сезон пыления в этом году был аномально высоким, в пять раз была превышена плотность пылевых частиц, 25% испытуемых вообще не наблюдали реакции на эти частицы из тех, кто обычно тяжело страдает аллергией.

Кроме того, среди остальных участников аллергическая реакция снизилась в шесть раз. Результаты испытаний послужили основанием для подачи заявки на регистрацию препарата, с которой команда уже обратилась в соответствующие государственные органы.

Ранее сообщалось, что регистрация и выпуск вакцины в гражданский оборот намечены на конец 2025-го – начало 2026 года.

