В Молдавии обвинили Санду в срыве расследования кражи 1 млрд долларов
Бывший глава молдавского надзорного ведомства Александр Стояногло заявил, что лишился поста из-за отказа свернуть разбирательство о выводе огромных средств, затрагивающее нынешнее руководство республики, включая президента Майю Санду.
Расследование хищения одного млрд долларов вышло на президента Майю Санду, сказал Стояногло, передает ТАСС.
Это обстоятельство, по мнению юриста, стало истинной причиной его отставки и преследования со стороны властей.
Экс-прокурор подчеркнул, что действующие лидеры страны участвовали в принятии решений о выделении бюджетных средств на спасение проблемных банков. В частности, вопросы вызывают действия Санду, спикера парламента Игоря Гросу и экс-премьера Дорина Речана.
«Мне госпожа президент прямо сказала «оставить партнеров в покое». Но моя цель была одна – вернуть деньги государству. Именно поэтому меня нужно было убрать», – заявил Стояногло.
Коррупционный скандал, названный «кражей века», разгорелся в 2015 году и спровоцировал падение двух правительств. Основными подозреваемыми следствие считает беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.
В мае 2025 года экс-премьер Молдавии Влад Филат заявлял, что уровень абсолютной бедности в стране впервые превысил 30%.