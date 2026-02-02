В Молдавии обвинили Санду в срыве расследования кражи 1 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Расследование хищения одного млрд долларов вышло на президента Майю Санду, сказал Стояногло, передает ТАСС.

Это обстоятельство, по мнению юриста, стало истинной причиной его отставки и преследования со стороны властей.

Экс-прокурор подчеркнул, что действующие лидеры страны участвовали в принятии решений о выделении бюджетных средств на спасение проблемных банков. В частности, вопросы вызывают действия Санду, спикера парламента Игоря Гросу и экс-премьера Дорина Речана.

«Мне госпожа президент прямо сказала «оставить партнеров в покое». Но моя цель была одна – вернуть деньги государству. Именно поэтому меня нужно было убрать», – заявил Стояногло.

Коррупционный скандал, названный «кражей века», разгорелся в 2015 году и спровоцировал падение двух правительств. Основными подозреваемыми следствие считает беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

В мае 2025 года экс-премьер Молдавии Влад Филат заявлял, что уровень абсолютной бедности в стране впервые превысил 30%.