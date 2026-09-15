Россия предупредила Данию из-за опасных маневров военных вертолетов

Посол России Барбин вручил Дании ноту из-за опасных маневров военных вертолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия предупредила Данию из-за опасных маневров датских военных вертолетов вблизи российских кораблей, передает РИА «Новости».

Посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что датской стороне вручена соответствующая нота.

«Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту», – заявил дипломат. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла из-за инцидента с якобы выпущенными «ложными тепловыми целями» по датскому вертолету в Балтийском море. При этом доказательств представлено не было.

Посол отметил, что это не первый подобный случай. В сентябре 2025 года он уже обращал внимание датского внешнеполитического ведомства на опасные облеты вертолетом ВВС Дании большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Маневры создавали риск столкновения и помех в работе оборудования, при этом экипаж вертолета не выходил на связь и игнорировал предупреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщили о пуске сигнальных ракет с российского фрегата в сторону датского вертолета.

Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла для обсуждения этого инцидента.

Ранее дипломат Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Копенгагеном из-за его конфронтационного курса.