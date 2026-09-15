В Кремле заявили о необходимости обеспечить безопасность нефтяных танкеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти страны успешно обеспечивают нефтепродуктами внутренний рынок, однако глобальные поставки требуют дополнительных гарантий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, украинская сторона пока отказывается предоставлять гарантии безопасности коммерческому флоту. От действий Киева несут убытки не только российские корабли, но и суда под флагами других государств, а также гибнут иностранные граждане.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп обвинил Украину в мировом дефиците дизеля из-за атак на российские заводы. Американский лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Москвы и Киева прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Накануне американский лидер потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Между тем стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах на фоне этих событий обновила исторический рекорд.