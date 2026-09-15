В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
В Кремле заявили о необходимости обеспечения безопасности нефтяных танкеров
В Кремле заявили о необходимости обеспечить безопасность нефтяных танкеров
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность защиты торгового мореплавания для бесперебойных поставок топлива на фоне угроз со стороны Киева.
Власти страны успешно обеспечивают нефтепродуктами внутренний рынок, однако глобальные поставки требуют дополнительных гарантий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, украинская сторона пока отказывается предоставлять гарантии безопасности коммерческому флоту. От действий Киева несут убытки не только российские корабли, но и суда под флагами других государств, а также гибнут иностранные граждане.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп обвинил Украину в мировом дефиците дизеля из-за атак на российские заводы. Американский лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Москвы и Киева прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.
Накануне американский лидер потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Между тем стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах на фоне этих событий обновила исторический рекорд.