Китай ужесточил правила въезда и выезда из страны

Власти Китая ввели новые ограничения на въезд и выезд из страны

Tекст: Мария Иванова

В Китае начали действовать обновленные правила въезда и выезда, которые вводят ряд ограничений ради защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны. Указ Госсовета КНР предполагает публикацию предупреждений о рисках при посещении отдельных стран с учетом происходящих там вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и вспышек инфекций, передает ТАСС.

Миграционные ведомства получили право запрашивать у граждан Китая и иностранцев дополнительные документы о целях поездки, а в случае предоставления ложных сведений отказывать им в выезде. Китайцам, совершившим правонарушения за рубежом, могут запретить покидать страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Отдельное положение запрещает выезд за рубеж гражданам Китая, нарушившим меры экспортного контроля в отношении товаров и технологий или создавшим угрозу для национальной технологической безопасности.

Иностранцам, предоставившим ложные данные или поддельные документы при оформлении виз или пересечении границы, грозит запрет на въезд в страну на срок от одного года до пяти лет. Также предусмотрены штрафы от 5 до 50 тыс. юаней за нелегальное оказание посреднических услуг при оформлении документов и изготовление поддельных приглашений для иностранных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае зафиксировали резкий рост въездов иностранцев по безвизовому режиму.