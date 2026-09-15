Песков заявил о необходимости отмены санкций для насыщения рынка топлива в мире

  • Новость часаЛавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата дронов
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 14:10 • Новости дня

    Песков заявил о необходимости отмены санкций для насыщения рынка топлива в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках требуется снятие незаконных ограничений на поставки ресурсов, отмечают в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости отмены санкций против поставщиков энергоносителей для насыщения мирового рынка и снижения цен на топливо, передает РИА «Новости».

    «Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз», – заявил представитель Кремля журналистам.

    По словам представителя Кремля, отмена санкций должна касаться не только России, но и всех других стран-поставщиков, находящихся под подобным давлением. Это позволит полноценно насытить рынок энергоносителями и стабилизировать цены, подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дмитрий Песков сообщил о стремительном ухудшении ситуации на мировых нефтяных рынках.

    Также стало известно, что Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива после полного насыщения внутреннего рынка.

    Ранее в Кремле сочли шаги США по смягчению санкций попыткой стабилизировать энергорынки.

    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

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    14 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российские заводы нарастили выпуск нефтепродуктов за счет новых установок

    Кабмин сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов за счет новых установок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей, сообщило правительство после совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

    Кабинет министров России сообщил об увеличении производства нефтепродуктов благодаря вводу новых установок на отечественных заводах, передает ТАСС. «Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов», – заявили в правительстве.

    Власти также работают над внедрением соглашений между независимыми переработчиками, заправками, Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой для сдерживания цен. Кроме того, топливо для северного завоза поступает в регионы вовремя и без перебоев.

    Ранее Новак сообщал о стабилизации отечественного топливного рынка.

    Он отмечал увеличение объемов поступления горючего после ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

    В конце августа участники специального правительственного штаба проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в стране.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже

    Акции девелопера «Самолет» на Московской бирже обрушились на 10%

    Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость акций девелопера «Самолет» обвалились более чем на 10% на торгах Московской биржи из-за совокупности отраслевых и макроэкономических рисков.

    Котировки застройщика к 17.15 мск опустились до 299,6 рубля за бумагу, при этом снижение замедлилось до 9,16%, передает РБК. Примечательно, что отрицательная динамика наблюдается на фоне роста индекса Мосбиржи, который прибавил 1,86% и достиг 2323,4 пункта.

    «Кроме того, инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента – ПИК», – отметила аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

    Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова добавила, что на падение также влияют слабые финансовые результаты компании, отраслевые сложности и высокая долговая нагрузка.

    По ее словам, рынок реагирует на совокупность макроэкономических и фундаментальных рисков, включая снижение спроса на жилье.

    Совет директоров девелоперской компании ПИК запланировал рассмотреть вопрос об уходе с биржи.

    Из-за решения Центробанка по ключевой ставке акции «Самолета» летом потеряли более 7% стоимости.

    В феврале правительственная комиссия отказала этому застройщику в прямой государственной поддержке.

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    14 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ЕС согласовал продление санкций против России

    EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней

    ЕС согласовал продление санкций против России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.

    Правительство Франции поддержало инициативу Словакии об исключении Алишера Усманова из черных списков.

    Подобный шаг Парижа застал остальных участников обсуждения врасплох.

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    14 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Истребители Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-34 успешно поразили позиции украинских войск, уничтожив пункты временной дислокации и управления беспилотниками в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российские истребители нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донбассе и Харьковской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием современных авиационных средств поражения.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Так, пятью авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка», – говорится в сообщении.

    Помимо этого, российская авиация успешно отработала по целям в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области. С помощью легкой управляемой ракеты Х-39 был ликвидирован пункт управления украинскими беспилотниками.

    Ранее российская авиация уничтожила пункты управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

    В конце августа Воздушно-космические силы России поразили базы дронов противника в Херсоне.

    В середине августа истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта ВСУ в Харьковской области.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Украины от атак на энергообъекты России

    Трамп: Украина согласилась прекратить удары по энергообъектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал это заявление в своей социальной сети Truth Social, не раскрыв дополнительных подробностей соглашения, передает ТАСС.

    «Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал глава Белого дома.

    Накануне Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический рекорд.

    Цена галлона дизеля в Калифорнии достигла восьми долларов.

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    14 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Отдавший приказ атаковать порт Кавказ командир ВСУ получил пожизненный срок

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский военнослужащий Юрий Яцкевич получил максимальное наказание за приказ нанести ракетный удар по кубанской гавани летом 2024 года.

    Российский суд вынес решение по уголовному делу офицера Военно-морских сил Украины, передает ТАСС. «Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича», – заявили в инстанции.

    Фигуранта признали виновным в совершении террористического акта, который повлек гибель человека. В качестве наказания ему заочно назначили пожизненное лишение свободы. Сейчас осужденный объявлен в международный розыск.

    Следствие установило, что в июле 2024 года командир приказал подчиненным ударить ракетами «Нептун» по акватории порта Кавказ в Краснодарском крае. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

    Ущерб от действий украинских военных превысил 33,5 млн рублей. Обломки боеприпасов повредили два гражданских судна и несколько инфраструктурных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Следственный комитет заочно предъявил обвинение Юрию Яцкевичу.

    Летом 2024 года украинские военные атаковали гражданские суда в порту Кавказ. Позже один из пострадавших при этом ударе скончался в больнице.

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