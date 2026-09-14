Песков сообщил о стремительном ухудшении ситуации на нефтяных рынках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ситуация в мировой экономике вызывает серьезные опасения, сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива», – констатировал он.

Говоря о ситуации внутри страны, представитель Кремля подтвердил введение ограничений на вывоз топлива. По его словам, действующий запрет призван в первую очередь обеспечить условия для насыщения российского рынка.

Этим летом в стране зафиксировали перебои с поставками горючего. Для стабилизации обстановки правительство приняло ряд мер, включая остановку экспорта и налоговые послабления для импорта.

Кроме того, в начале августа власти договорились с нефтяными компаниями о снабжении независимых заправок через региональных операторов.

Накануне Песков предупредил о риске серьезной эскалации конфликта в Йемене из-за нестабильности в Персидском заливе.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство продлило действие обязательных биржевых продаж топлива.

В июле вице-премьер Александр Новак объяснял введение запрета на экспорт дизеля необходимостью увеличения поставок на автомобильные заправки.