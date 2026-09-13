Песков заявил о риске существенной эскалации ситуации в Йемене

Tекст: Дарья Григоренко

«Давайте посмотрим, как будет развиваться обстановка, пока она самым серьезным образом дестабилизирована, она чревата эскалацией существенной. Главное сейчас – это стабилизировать ситуацию», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что кризис в Йемене стал следствием общей нестабильности в Персидском заливе.

«Когда начали наносить удары по Ирану, президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что подобные действия, неспровоцированные, они могут привести к дестабилизации всего региона. Последствия этого мы сейчас наблюдаем с вами. И это не просто те последствия, которые мы с вами наблюдаем, а это также дальше последуют пока трудно просчитываемые последствия для мировой экономики. Это будет очень серьезно для всех, причем серьезно со знаком минус», – сказал представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Днем ранее Министерство иностранных дел России выразило глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в Йемене.

В начале сентября йеменские хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco.