Европарламент решил жестко ответить на торговую экспансию Китая

В Евросоюзе договорились ужесточить торговую политику в отношении Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламентарии готовы занять более жесткую позицию в отношении Китая, передает издание Politico. Представитель ведомства по торговым связям указал на серьезную угрозу из-за резкого роста азиатского экспорта. «Главная цель китайской политики – захватить лидерство в новом мировом порядке на основе собственной мощи, ценностей и диктатуры Коммунистической партии», – подчеркнул политик.

Брюссель и Пекин ведут переговоры о сокращении торгового дефицита, который достигает одного млрд евро ежедневно. Наплыв товаров ставит под удар местных производителей и грозит деиндустриализацией автомобильной и химической отраслей. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович планирует посетить Китай в октябре для обсуждения ситуации.

Еврокомиссия рассматривает введение новых правил для диверсификации цепочек поставок и ограничений на ввоз гибридных электромобилей. В Европарламенте разрабатывают законопроект, направленный на поддержку стратегических отраслей и строгую проверку иностранных инвестиций.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также склоняется к жесткому курсу. Глава правительства испытывает давление после успеха правых сил на выборах и вынужден защищать интересы немецкого бизнеса, включая концерны BMW и Mercedes.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры призвали Еврокомиссию подготовить более жесткие инструменты для противостояния Пекину.

Политики ЕС запланировали пересмотр экономических отношений из-за растущего торгового дефицита.

В ответ Министерство юстиции Китая запретило своим компаниям передавать данные европейским чиновникам.