Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Европарламент решил жестко ответить на торговую экспансию Китая
В Евросоюзе договорились ужесточить торговую политику в отношении Китая
Депутат Европарламента Паскаль Канфен заявил о формировании межпартийного консенсуса для радикального пересмотра экономических отношений с Пекином из-за нарастающей угрозы европейской промышленности.
Парламентарии готовы занять более жесткую позицию в отношении Китая, передает издание Politico. Представитель ведомства по торговым связям указал на серьезную угрозу из-за резкого роста азиатского экспорта. «Главная цель китайской политики – захватить лидерство в новом мировом порядке на основе собственной мощи, ценностей и диктатуры Коммунистической партии», – подчеркнул политик.
Брюссель и Пекин ведут переговоры о сокращении торгового дефицита, который достигает одного млрд евро ежедневно. Наплыв товаров ставит под удар местных производителей и грозит деиндустриализацией автомобильной и химической отраслей. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович планирует посетить Китай в октябре для обсуждения ситуации.
Еврокомиссия рассматривает введение новых правил для диверсификации цепочек поставок и ограничений на ввоз гибридных электромобилей. В Европарламенте разрабатывают законопроект, направленный на поддержку стратегических отраслей и строгую проверку иностранных инвестиций.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также склоняется к жесткому курсу. Глава правительства испытывает давление после успеха правых сил на выборах и вынужден защищать интересы немецкого бизнеса, включая концерны BMW и Mercedes.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры призвали Еврокомиссию подготовить более жесткие инструменты для противостояния Пекину.
Политики ЕС запланировали пересмотр экономических отношений из-за растущего торгового дефицита.
В ответ Министерство юстиции Китая запретило своим компаниям передавать данные европейским чиновникам.