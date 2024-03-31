Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Британские военные начали тренировать хаски для возможного противостояния с Россией
В Великобритании создан отряд Whisky Squadron, который использует хаски для работы в условиях экстремального арктического холода, сообщает Daily Mail.
Отряд входит в состав ВМС Британии и его задача – снабжать боеприпасами и продовольствием войска, действующие в арктических условиях. Отмечается, что британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».
Британские военные тренировались с собаками в Норвегии, где отрабатывали навыки выживания и боевых действий в Арктике, а также учились кататься на лыжах с грузами.
Создание отряда Whisky Squadron происходит на фоне заявлений о том, что Британия не продержится и пары месяцев в случае войны с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.