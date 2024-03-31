Британские военные начали тренировать хаски для возможного противостояния с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Отряд входит в состав ВМС Британии и его задача – снабжать боеприпасами и продовольствием войска, действующие в арктических условиях. Отмечается, что британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».

Британские военные тренировались с собаками в Норвегии, где отрабатывали навыки выживания и боевых действий в Арктике, а также учились кататься на лыжах с грузами.

Создание отряда Whisky Squadron происходит на фоне заявлений о том, что Британия не продержится и пары месяцев в случае войны с Россией.

Ранее СМИ сообщали, что британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.