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В Орле при атаке БПЛА повреждено остекление детского сада
В Орле обломки сбитого беспилотника повредили окна в четырех многоквартирных домах и здании детского сада, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Клычков сообщил в Max о повреждениях в результате падения обломков дрона. «Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены три вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района города Орла, в результате чего повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада», – написал он.
Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят неотложные восстановительные работы на местах падения обломков.
Клычков подчеркнул, что власти делают все возможное для возобновления работы детского сада в штатном режиме уже завтра. Он также заверил жителей, что все повреждения будут тщательно обследованы и оперативно устранены.
Ранее в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны за минувшую ночь успешно перехватили и уничтожили 389 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны и акваториями трех морей.
В ночь на 9 сентября над территорией России поразили 596 украинских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе над Орловской областью силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников.