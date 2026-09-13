В Орле при атаке БПЛА повреждено остекление детского сада

Tекст: Дарья Григоренко

Клычков сообщил в Max о повреждениях в результате падения обломков дрона. «Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены три вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района города Орла, в результате чего повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада», – написал он.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят неотложные восстановительные работы на местах падения обломков.

Клычков подчеркнул, что власти делают все возможное для возобновления работы детского сада в штатном режиме уже завтра. Он также заверил жителей, что все повреждения будут тщательно обследованы и оперативно устранены.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны за минувшую ночь успешно перехватили и уничтожили 389 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны и акваториями трех морей.

В ночь на 9 сентября над территорией России поразили 596 украинских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе над Орловской областью силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников.